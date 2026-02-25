Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», το οποίο απευθύνεται σε πολίτες άνω των 65 ετών και σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50%.

Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού και η ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για μια οργανωμένη εθνική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει δίκτυο εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, προσφέροντας σε χιλιάδες πολίτες βασικές ψηφιακές δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, μεταξύ άλλων, στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας, στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις υπηρεσίες του gov.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 15 Μαρτίου 2026 (23:59) μέσω της πλατφόρμας empower.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε από τον ίδιο τον ωφελούμενο είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται και η υποβολή μέσω εκπροσώπου, με ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία αίτηση σε έναν Δήμο, επιλέγοντας Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης με σειρά προτίμησης. Η επιλογή γίνεται με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με φυσική παρουσία και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του απαιτείται παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των ωρών, ώστε να εκδοθεί Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Για άτομα άνω των 65 ετών

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ή το συμπληρώνουν εντός του 2026 (γεννημένοι έως και το 1961).

Θα λειτουργήσουν 120 Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε κοινωνικές δομές Δήμων σε όλη τη χώρα, με συνολικά 240 τμήματα. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν έως 3.600 άτομα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 70 ώρες με φυσική παρουσία. Φορέας υλοποίησης είναι η Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το οποίο παρέχει και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Για άτομα με αναπηρία (≥50%)

Για τα άτομα με αναπηρία, η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένους ψηφιακούς βοηθούς σε 74 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία σε εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι η ενδυνάμωση έως 2.800 ωφελούμενων.

Η διάρκεια συμμετοχής είναι 80 ώρες με φυσική παρουσία. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για άτομα με οπτική ή κινητική αναπηρία, προβλέπεται και κάλυψη δαπανών μετακίνησης για τους ίδιους και τους συνοδούς τους.

Όσοι εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες (65+ και άτομα με αναπηρία) υποβάλλουν μία αίτηση, επιλέγοντας ένα από τα δύο σκέλη του προγράμματος.

Οι δηλώσεις των υπουργών

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι «η ψηφιακή γνώση είναι δικαίωμα όλων», υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα δίνει τα εργαλεία σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία ώστε να κινούνται με μεγαλύτερη αυτονομία και ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι «στόχος είναι να μη μείνει κανείς πίσω στην ψηφιακή εποχή», επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές δεξιότητες συνδέονται πλέον άμεσα με την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των πολιτών.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προς μια κοινωνία χωρίς ψηφιακούς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες της νέας εποχής.