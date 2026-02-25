Στο δυναμικό της ομάδας Κ9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προστίθενται δύο νέοι σκύλοι-διασώστες, μετά από δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, ενισχύοντας τον σκληρό αγώνα που δίνουν καθημερινά οι εθελοντές διασώστες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνανθρώπων μας μετά από φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσιμες καταστάσεις.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υποδεχόμενος στο Κοινοβούλιο τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Dr. Αντώνιο Αυγερινό, συνοδευόμενο από τρεις εθελοντές διασώστες και τα εκπαιδευμένα σκυλιά-διασώστες που είναι πολύτιμοι αρωγοί σε όλες τις διαδικασίες έρευνας και εντοπισμού αγνοουμένων.

Τα δύο από τα τρία σκυλιά-διασώστες που ήρθαν στη Βουλή, ο King και η Kira, είναι αυτά που δώρισε η Βουλή για την ενίσχυση της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η εκπαίδευση των σκύλων αυτών έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει την ανίχνευση ανθρώπινου οσμικού ίχνους, την υπακοή, τον προσανατολισμό και την εργασία υπό πίεση, ώστε να τεθούν άμεσα στην κρίσιμη αυτή υπηρεσία.

Ο τρίτος σκύλος-διασώστης, η Ήρα, που ήρθε στη Βουλή, συμμετείχε πρόσφατα στις έρευνες εντοπισμού αγνοουμένου στο Αίγιο.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός ευχαρίστησε θερμά τη Βουλή στο πρόσωπο του Προέδρου της, Νικήτα Κακλαμάνη, για την πολύτιμη προσφορά, τονίζοντας ότι η συμβολή των δύο σκύλων-διασωστών είναι ανεκτίμητη καθώς ενισχύουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων διάσωσης και την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε πως η δωρεά δεν είναι συνεισφορά δική του αλλά ολόκληρου του Κοινοβουλίου που στέκεται πάντα έμπρακτα στο πλευρό των δράσεων και του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Διενέργεια μαστογραφίας σε γυναίκες-κρατούμενες ανά την Ελλάδα

Παράλληλα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε πως η Βουλή μαζί με την Κινητή Μονάδα Υγείας και Προληπτικού Ελέγχου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα μεταβούν σε γυναικείες φυλακές ανά την Ελλάδα. Στόχος είναι, με τη δράση αυτή, να δοθεί η δυνατότητα διενέργειας κλινικών εξετάσεων μαστού από έμπειρο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, σε όσες γυναίκες κρατούμενες το επιθυμούν.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5 Μαρτίου από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Στη συνάντηση παρέστη και ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ κ. Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος συμμετείχε στην υλοποίηση των εν λόγω πρωτοβουλιών.