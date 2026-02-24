Ο Ολυμπιακός θέλει να γράψει ξανά ιστορία. Το βράδυ της Τρίτης (22.00, MEGA) αντιμετωπίζει την Λεβερκούζεν στη Γερμανία και θέλει να ανατρέψει το 0-2 του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και να προκριθεί στους 16 του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι του Μεντιλίμπαρ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να φύγουν νικητές από οποιοδήποτε γήπεδο. Το έχουν κάνει άλλωστε πολλές φορές σε αυτά τα δύο χρόνια της παρουσίας του Ισπανού. Νίκησαν πρόπερσι 4-2 Άστον Βίλα, πέρσι 1-0 την Πόρτο και φέτος 2-1 τον Άγιαξ.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο ματς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού τα οποία έχουν παρόμοιες συνθήκες με το αποψινό. Το 2020 ο Ολυμπιακός πήγε στο Λονδίνο για να παίξει κόντρα στην Άρσεναλ όντας αουτσάιντερ. Το ίδιο συνέβη και πριν από δύο χρόνια όταν έπαιξε κόντρα στην Μακάμπι παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο μετά το 1-4 του «Γ. Καραϊσκάκης».

Το ΒΗΜΑ θυμάται αυτές τις δύο μεγάλες ανατροπές του Ολυμπιακού.

Τα κανόνια ήταν ερυθρόλευκα

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Λονδίνο με στόχο να ανατρέψουν το 1-0 του πρώτου αγώνα. Η ομάδα του Μαρτίνς όχι απλά κοίταξε στα μάτια το θηρίο, αλλά κατάφερε να το πληγώσει.

Ο Παπέ Αμπού Σισέ με καρφωτή κεφαλιά στο 53’ έκανε το 1-0 και «μάτσαρε» το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Ολυμπιακός κράτησε μέχρι το τέλος του 90άλεπτου το προβάδισμα και έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί η Αρσεναλ μπορεί να ισοφάρισε στο 113’ με τον Ομπαμεγιάνγκ, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα παράτησαν. Στο 120′ ο Ελ Αραμπί έβγαλε έγινε… κανονιέρης και με πλασέ νίκησε τον Λένο για το 1-2. Ένα γκολ που θα θυμάται για πάντα. Με εκείνο το γκολ ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League.

Φάση των «32» του Europa League

20 Φεβρουαρίου 2020: Ολυμπιακός-Άρσεναλ 0-1

27 Φεβρουαρίου 2020: Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2 (παρ.)

Ο άθλος με την Μακάμπι

Στις 14 Μαρτίου 2024 ο Ολυμπιακός πήγε στη Σερβία για το δεύτερο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το 1-4 του πρώτου ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» έκανε την πρόκριση να φαντάζει αδύνατη. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Με μια επιβλητική εμφάνιση που συνδυάστηκε με το εμφατικό 1-6, ο Ολυμπιακός πέτυχε μια ιστορική ανατροπή στη Σερβία έναντι της Μακάμπι Τελ Αβίβ, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου σχεδόν δύο μήνες αργότερα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 0-3, χάρη στα τέρματα των Ποντένσε (10’), Φορτούνη (36’) και Ελ Καμπί (45+’), ισοφαρίζοντας το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Παρά την προσωρινή μείωση του σκορ από την ισραηλινή ομάδα με πέναλτι του Ζάχαβι στο 57’, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα. Ο Ελ Καμπί, με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι στο 65’, διαμόρφωσε το 1-4, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο επιπλέον ημίωρο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διατήρησε την ανωτερότητά της. Ο Γιόβετιτς στο 93’ και ο Ελ Αραμπί στο 103’ σφράγισαν τον θρίαμβο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-6. Με αυτή την «επική» αντεπίθεση, ο Ολυμπιακός εισέρχεται στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης, αναμένοντας την κλήρωση της Παρασκευής για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Φάση των «16» του Conference League