Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Το βράδυ της Τρίτη αντιμετωπίζει στις 22.00 την Λεβερκούζεν στο δεύτερο ματς για knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες, μετά την ήττα με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», ταξιδεύουν στη Γερμανία με στόχο τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Λεβερκούζεν.

Την αναμέτρηση θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Η κάλυψη του Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός από το MEGA

Μία ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης θα υπάρχει Pre-Game ξεκινά στις 21:00. Οι απεσταλμένοι του MEGA θα σας μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα των δύο ομάδων λίγο πριν από τη σέντρα.

Στη συνέχεια το μικρόφωνο θα πάει στον Αντώνη Κατσαρό. Εκείνος θα βρίσκεται στην περιγραφή της αναμέτρησης. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης θα υπάρξει το Post-Game, με λεπτομερείς αναλύσεις και τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ