Μια ώρα έμεινε από τη σέντρα στο Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν με έπαθλο την πρόκριση στους «16» του Champions League. Η σέντρα στην αναμέτρηση θα γίνει στις 22.00 και μπορείτε να τη δείτε από το MEGA.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από την εστία. Μπροστά του θα βρίσκονται οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα. Έσε, Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης θα αγωνιστούν στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ταρέμι και πίσω του οι Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς.

Από την πλευρά του ο Κάσπερ Χιούλμαντ θα παρατάξει την Λεβερκούζεν με 3-4-2-1. Ο Μπλάσβιχ θα είναι στην εστία με τους Κουάνσα, Άντριχ και Ταπσομπά μπροστά του. Λούκας Βάθκεθ, Γκαρθία, Παλάσιος και Γκριμάλντο θα είναι η τετράδα του κέντρου. Ο Σικ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του οι Μάζα και Χόφμαν.

Οι ενδεκάδες στο Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός