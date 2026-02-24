Το ΠαΣοΚ κατέθεσε το πόρισμά του για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά τη διενέργεια Προανακριτικής για τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΠαΣοΚ «στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης είχαν προκύψει στοιχεία που σχετίζονταν με τους πρώην Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη και Ελευθέριο Αυγενάκη, αναφορικά με το αδίκημα της συνέργειας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στη Βουλή χωρίς αξιολόγηση, σύμφωνα με τη συνταγματική υποχρέωση του άρθρου 86 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και τις διατάξεις του ν. 3126/2003».

Στο κείμενο που κατατέθηκε στη Γραμματεία της Εξεταστικής, το ΠαΣοΚ κάνει λόγο για συνειδητή πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να προκρίνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής γενικού χαρακτήρα, αντί της προσήκουσας διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης με συγκεκριμένο αντικείμενο διερεύνησης ποινικών ευθυνών, όπως αυτές περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από την Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι «κατά την κρίση μας σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες αναντίλεκτα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τη Βουλή κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης και κ. Ελευθέριος Αυγενάκης παρείχαν στους φυσικούς αυτουργούς συνδρομή, υλική και ψυχική, με πράξεις και παραλείψεις τους, τόσο πριν από την τέλεση επιμέρους πράξεων όσο και κατά τη διάπραξή τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών που προκάλεσαν τη βλάβη».

Αποστολάκη: «Το Μαξίμου αποκλείει τη λογοδοσία»

Η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ στην Εξεταστική, Μιλένα Αποστολάκη, υποστήριξε πως ενισχύθηκαν οι ενδείξεις κατά των Βορίδη και Αυγενάκη. Ωστόσο, επεσήμανε πως η βούληση του Μεγάρου Μαξίμου στέκεται εμπόδιο στη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

«Οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη. Είναι άλλος, όμως, ο σχεδιασμός του Μαξίμου που αποκλείει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και εν τέλει την απονομή της δικαιοσύνης» ανέφερε στη δήλωσή της.

