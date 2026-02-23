Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το προκαθορισμένο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί να περιμένει την επιστροφή της ομάδας του, εντοπίστηκε πριν από λίγο από τα σωστικά συνεργεία χωρίς τις αισθήσεις του ο 74χρονος ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελούχι.

Τα σωστικά συνεργεία κινούνταν και τις προηγούμενες ημέρες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ωστόσο οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεπαν την προσέγγιση των απόκρημνων σημείων. Με τη βελτίωση του καιρού από τις πρωινές ώρες σήμερα και την επικράτηση ηλιοφάνειας, οι ομάδες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου λίγο πριν εντοπίστηκε.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του άτυχου 74χρονου, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση προς την πλευρά του Χιονοδρομικού Κέντρου. Για τον λόγο αυτό, τα σωστικά συνεργεία είναι αναγκασμένα να κινηθούν προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας, όπου βρίσκεται εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, η οποία το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο έμπειρος ορειβάτης αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, αναμένοντας την επιστροφή τους.

Όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί και, παρά τις άμεσες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού.

Τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούσαν συνεχώς στο βουνό αντιμετώπισαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με έντονη χιονόπτωση για αρκετές ώρες και πολύ πυκνή ομίχλη, η οποία περιόριζε την ορατότητα σε μόλις 3 έως 5 μέτρα, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή συνέχιση των ερευνών.

Σήμερα το πρωί οι έρευνες ξεκίνησαν εκ νέου υπό σαφώς βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να ερευνήσουν σε βάθος την ευρύτερη περιοχή και να εντοπίσουν χωρίς τις αισθήσεις του τον 74χρονο.

Στο Βελούχι και τις 3 μέρες είχε στηθεί μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή 25 πυροσβεστών από το Καρπενήσι, ειδικών ομάδων της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδας ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνέδραμαν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.