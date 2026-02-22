Σταθερά υποψήφιος στα BAFTA, αλλά και τιμημένος με το βραβείο Καλύτερου Βρετανικού Φιλμ για την «Ευνοούμενη», ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί ξανά διάκριση στην λαμπερή βραδιά της Βρετανικής Ακαδημίας με τη «Βουγονία», που μετράει 5 υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες: σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Εμα Στόουν, Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Τζέσι Πλέμονς, Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Γουίλ Τρέισι και Μουσικής για το σάουντρακ του Τζέρσκιν Φέντριξ.

Καλή επιτυχία λοιπόν στον Έλληνα σκηνοθέτη, αν και πρέπει να επισημανθεί ότι την ισχυρή πλειοψηφική δύναμη στις υποψηφιότητες των BAFTA 2026 με συνολικά 14, κατέχει η ξέφρενη κοινωνικοπολιτική μαύρη κωμωδία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον. Και αυτή η ταινία βέβαια θα πρέπει να «προσπεράσει» την εθνική υπεροχή του αμερικανοβρετανικού ιστορικού δράματος «Άμνετ» της Κλόι Ζάο, που διεκδικεί 11 βραβεία BAFTA, για να στεφθεί νικήτρια στην 79η απονομή των βρετανικών Οσκαρ.

Τα φαβορί

Είναι η μισή βρετανική προέλευση της παραγωγής του «Άμνετ» που δίνει προβάδισμα στην ταινία της Ζάο, καθώς οι ψηφοφόροι της Βρετανικής Ακαδημίας, όσο κι αν έχουν ανοίξει τις πόρτες τους σε νέα μέλη από άλλες χώρες, πάντα κρατούν ψηλά στις προτιμήσεις τους τη βρετανική κινηματογραφική παραγωγή.

Οι πρωταγωνιστές στο καστ – κυρίως η ταχύτητα κατευθυνόμενη προς τα Όσκαρ της 15ης Μαρτίου, Τζέσι Μπάκλεϊ, όπου η ίδια είναι φαβορί στον α΄ γυναικείο ρόλο – δίνουν στο «Άμνετ» έξτρα πόντους έναντι τόσο του «Μια μάχη μετά την άλλη» όσο και των «Αμαρτωλών» του Ράιαν Κούγκλερ, που στα BAFTA διεκδικούν 13 υποψηφιότητες. Τρεις λιγότερες δηλαδή από το ιστορικό τους ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ. Έντεκα υποψηφιότητες στην απονομή στο Λονδίνο διεκδικεί το «Marty Supreme», του οποίου ο πρωταγωνιστής Τιμοτέ Σαλαμέ είναι το μεγάλο φαβορί της φετινής χρονιάς στον Α΄ ανδρικό ρόλο.

Αναφέροντας τις υποψήφιες και τους υποψήφιους ηθοποιούς στα φετινά BAFTA, η Τιάνα Τέιλορ από το «Μια μάχη μετά την άλλη» δείχνει φαβορί στον Β΄ Γυναικείο Ρόλο, το ίδιο και ο Στέλαν Σκάργκαρντ της «Συναισθηματικής αξίας» στον Β΄ Ανδρικό Ρόλο, αν και οι Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν) και Μπενίσιο Ντελ Τόρο («Μια μάχη μετά την άλλη») βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Κάποιοι αναλυτές δεν αποκλείουν και τον Ιρλανδό Πολ Μεσκάλ («Αμνετ»), αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλα αυτά τα φαβορί στους άνδρες ηθοποιούς φαντάζουν ελαφρώς υπερβολικά.

Σε γενικές γραμμές η πιο σημαντική βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου έχει λίγο απ’ όλα: λάμψη και αστέρες, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, που είναι πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης με την Κέιτ Μίντλετον (πέρυσι το βασιλικό ζευγάρι δεν είχε πάει στην τελετή, φέτος μετά και από την πρόσφατη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου, η εμφάνισή του θα πρέπει να γίνει βάσει πρωτοκόλλου, με κάθε προσοχή), φαντεζί μουσικές παραστάσεις (Take That; Sophie Ellis-Bextor; το viral ραπ της Ariana DeBose;), νίκες-έκπληξη και μία κάποια οριοθέτηση της οσκαρικής κούρσας.

Θυμίζουμε ότι το 2025, το BAFTA Καλύτερης Ηθοποιού στην Μάικι Μάντισον (Anora) αντί στη Ντέμι Μουρ (The Substance: Το ελιξίριο της νιότης) ήταν το πρώτο σημάδι ότι το κατόρθωμα της νεαρής ηθοποιού θα επαναλαμβανόταν στα Όσκαρ, κόβοντας την οσκαρική φόρα στη Μουρ.

Αν κάποιος ψάχνει συγγένειες στις επιλογές των βραβεύσεων ανάμεσα στα Οσκαρ και τα BAFTA, θα τις βρει σε μια παράδοση 25ετίας πλέον. Από τότε που τα BAFTA μετακινήθηκαν ημερολογιακά πριν τα Οσκαρ, τα βρετανικά βραβεία αποτελούν μία έγκυρη προ-οσκαρική «άσκηση» στατιστικής, συμβαδίζοντας σταθερά με την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, παρά την σεβαστή διαφορά μελών ανάμεσα στις δύο ακαδημίες (οι νικητές της ορειχάλκινης μάσκας στις κατηγορίες των ερμηνειών συχνά κερδίζουν το χρυσό αγαλματίδιο και στα Οσκαρ)..

Ποιος είναι ο οικοδεσπότης στα BAFTA 2026;

Κατά τα άλλα, ο Ντέιβιντ Τέναντ που έκανε εξαιρετική δουλειά ως παρουσιαστής της εκδήλωσης τα τελευταία δύο χρόνια, δίνει τη σκυτάλη φέτος σε έναν άλλον εθνικό «θησαυρό» της Βρετανίας, τον Σκοτσέζο Άλαν Κάμινγκ. Ο Κάμινγκ πρόσφατα επέστρεψε στο προσκήνιο ως οικοδεσπότης του αμερικανικού ριάλιτι σόου «The Traitors».

Ποιοι θα εμφανιστούν στη σκηνή

Οι σταρ του KPop Demon Hunters, EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, θα ερμηνεύσουν το σούπερ χιτ τους «Golden» στην τελετή των BAFTA 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση μαζί εκτός των ΗΠΑ. Υπέροχη η ιδέα αλλά και λίγο παράξενη, δεδομένου ότι η υποψήφια για Όσκαρ ταινία δεν έχει καμία υποψηφιότητα στα BAFTA (θεωρήθηκε μη επιλέξιμη επειδή δεν προβλήθηκε για αρκετό καιρό στους κινηματογράφους). Μαζί τους θα είναι και η Τζέσι Γουέαρ, η οποία θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του In Memoriam, για να τιμήσει τους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή ερμηνεύοντας μία επιτυχία της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.

Ο αγαπημένος αρκούδος Πάντινγκτον -ο οποίος αυτήν την περίοδο πρωταγωνιστεί στο «Paddington the Musical», στο West End – θα απονείμει το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Παιδικής και Οικογενειακής Ταινίας, γράφοντας ιστορία ως «το πρώτο μέλος της οικογένειας των… αρκτοειδών που αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή στον θεσμό».

Κατά τη διάρκεια της δίωρης απονομής των βρετανικών Όσκαρ, θα ανέβουν στη σκηνή του Royal Festival Hall ουκ ολίγοι διάσημοι για να ανακοινώσουν και να παραδώσουν κάποιο βραβείο. Ανάμεσά τους οι Μόνικα Μπελούτσι, Κέιτ Χάντσον, Μπράιαν Κράνστον, Μπάικλ Μπ. Τζόρνταν, Σίλιαν Μέρφι, Ίθαν Χοκ, Έμιλι Γουάτσον, Στέλαν Σκάρσγκαρν Γκλεν Κλόουζ, Αλίσια Βικάντερ, Πάτρικ Ντέμπσεϊ, Ντελρόι Λίντο, Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ. Υποψήφιοι για βραβείο ή μη, οι παρουσιαστές θα σκορπίσουν λάμψη στην κορυφαία κινηματογραφική βραδιά των Βρετανών.

Στην αναμονή για βραβείο θα είναι με φυσική παρουσία στο Royal Festival Hall οι: Γιώργος Λάνθιμος, Τζέικομπ Ελόρντι, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τίμοθι Σαλαμέ, Κλόι Ζάο, Τιάνα Τέιλορ, Έμα Στόουν, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Τζέσι Πλέμονς, Οντέσα Α’Ζάιον, Πολ Τόμας Άντερσον και Ρόουζ Μπερν.

Οι υποψηφιότητες των BAFTA 2026

Καλύτερη Ταινία

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

28 Χρόνια Μετά

The Ballad of Wallis Island

Τρελή από Eρωτα. Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Επιστροφή

Πέθανε Αγάπη μου

H is for Hawk

Αμνετ

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία)

Κλόι Ζάο (Αμνετ)

Τζος Σάφντι (Marty Supreme)

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Ντεμπούτο από Βρετανό Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο ή Παραγωγό

Τζακ Κινγκ, Χόλι Μπράιαν, Λούσι Μιρ (The Ceremony)

Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, Γουέιλ Ντέιβις (My Father’s Shadow)

Χάρι Λάιτον (Pillion)

Μάιριντ Κάρτεν (A Want in Her)

Κάιλ ΜακΜάου, Χάντερ Αντριους, Εοίν Ντόραν (Wasteman)

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island

Βουγονία

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Pillion

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear

Marty Supreme

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Παιδική και Οικογενειακή Ταινία

Arco

Boong

Λίλο & Στιτς

Ζωούπολη 2

Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Κοστούμια

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ειδικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας

The Lost Bus

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Α’ζιόν (Marty Supreme)

Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας (Συναισθηματική Αξία)

Γούμνι Μοσάκου (Αμαρτωλοί)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Εμιλι Γουάτσον (Αμνετ)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)

Πολ Μέσκαλ (Αμνετ)

Πίτερ Μούλαν (I Swear)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Αμνετ)

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλοτσούσα)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear)

Τίμοθι Σαλαμε (Marty Supreme)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

Ντοκιμαντέρ

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ελιο

Η Μικρή Αμελί

Ζωούπολη 2

Κάστινγκ

I Swear

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Train Dreams

Μοντάζ

F1: Η Ταινία

A House of Dynamite

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Μουσική

Βουγονία

Frankenstein

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Σκηνικά

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Ηχος

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Warfare

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία

Magrid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcom Home Freckles

Ανερχόμενο Αστέρι

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

INFO Η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA θα μεταδοθεί στις 21:00 από τα Novacinema1 και Novastars στην Ελλάδα.