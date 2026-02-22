Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, περνώντας από την Κρήτη και από τη δύσκολη έδρα του ΟΦΗ.

Ο Ανδρέας Τετέι σκόραρε νωρίς και για δεύτερο σερί ματς, μετά τα δύο γκολ επί της Πλζεν και οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-0.

Ο Καλάμπρια σφράγισε το σκορ με πέναλτι στις καθυστερήσεις για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη της 4ης θέσης.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Καλάμπρια έβγαλε μια έξοχη ψηλοκρεμαστή μπαλιά από μακριά, ο Τετέι πέρασε την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο και άνοιξε το σκορ.

Στο 14’, ο Τετέι έδωσε έτοιμο γκολ στον Παντελίδη, όμως, ο τελευταίος στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε, είδε τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Σαλσέδο τροφοδότησε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Νους, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Λαφόν, πλάσαρε, αλλά δέχθηκε «στοπ».

Η τελευταία σημαντική στιγμή πριν από την ανάπαυλα σημειώθηκε στο 41’, όταν ο Αθανασίου έβγαλε βαθιά μπαλιά, ο Φούντας σούταρε διαγώνια και ο Λαφόν μπλόκαρε σταθερά.

Στο δεύτερο μέρος, στο 59’, ο Τετέι συνεργάστηκε με τον Κοντούρη, εκείνος έστρωσε με τακουνάκι στον Αντίνο, αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε άουτ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 66’, με τον Νους να επιχειρεί δυνατή προσπάθεια από πλάγια θέση, όμως ο Λαφόν απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 71’, ο Ζαρουρί μπήκε στην περιοχή και σούταρε, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, σε ένα β’ ημίχρονο με ελάχιστες συγκινήσεις.

Με τη συμπλήρωση του τετραλέπτου των καθυστερήσεων, ο Νους ανέτρεψε τον Τσέριν μέσα στην περιοχή, στιγμές προτού ο διαιτητής Κατσικογιάννης σφυρίξει τη λήξη.

Εντούτοις, ο ρέφερι κλήθηκε στο VAR, άλλαξε την απόφασή του, απέβαλε τον Αργεντινό με δεύτερη κίτρινη και καταλόγισε πέναλτι.

Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση στο 90+8’ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.