Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-68 τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παίζοντας πολύ καλά σε όλο το παιχνίδι και βγάζοντας τους ερυθρόλευκους εκτός ρυθμού.

Οι πράσινοι είχαν σε τρομερή μέρα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που είχε 15 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Πολύ καλό παιχνίδι έκαναν και οι Τζέριαν Γκραντ και Ντίνος Μήτογλου που σταμάτησαν στους 11 πόντους.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ με 16, ενώ σε πολύ καλό βράδυ βρέθηκε ο Τζόουνς που έπαιξε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο και σταμάτησε στους 12 πόντους. Ωστόσο ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού βγήκε από το ματς στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, δεν αγωνίστηκε καθόλου στο τέταρτο με πρόβλημα στην μέση.

Δείτε τα highlights του τελικού