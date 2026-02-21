Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου και επικράτησε 79-68 των ερυθρόλευκων κατακτώντας το τρόπαιο. Το «τριφύλλι» έκανε με ξέσπασμα στη δεύτερη περίοδο έχτισε μια διαφορά που κράτησε σε όλο το παιχνίδι. Φανταστικός ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στο πρώτο του «αιώνιο» ντέρμπι, ενώ παράγοντες «Χ» ήταν και οι Μήτογλου – Ρογκαβόπουλος.

Από την άλλη, οι Πειραιώτες πλήρωσαν την αστοχία τους και την κακή εικόνα των περισσότερων παικτών τους. Στην πραγματικότητα, ξεχώρισε μόνο ο Σάσα Βεζένκοφ (που τραυματίστηκε στην τρίτη περίοδο) και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που έδωσε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο.

Back-to-back στο Κύπελλο για το «τριφύλλι», που πήρε ένα τρόπαιο που έδειξε να θέλει πολύ περισσότερο.

Κλειδί η δεύτερη περίοδος

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με μεγάλη ταχύτητα και έδινε τη μπάλα αποτελεσματικά στον Χολμς, ενώ ήταν εύστοχος και από μακριά. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο αργός και σκόραρε μόνο με τον Βεζένκοφ στο τέλος του χρόνου.

Το τριφύλλι πήρε προβάδισμα έξι πόντων, όμως αυτό δεν άργησε να εξαφανιστεί, με τον Σάσα να ισοφαρίζει στο 15-15. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 17-17.

Η είσοδος του Χέιζ Ντέιβις βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Πήρε πάνω του επιθέσεις και επανέφερε το +6 για τον ΠΑΟ. Ο Μήτογλου έγινε παράγοντας, η άμυνα λειτούργησε τέλεια και η διαφορά πήγε στα διψήφια.

Ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε λύσεις στην επίθεση, ήταν άστοχος από μακριά και η διαφορά έφτασε τους 15 και αργότερα τους 17. Το 29-45 ήταν το σκορ ημιχρόνου με επί μέρους 12-28 στη β’ περίοδο.

Προσπάθησε για την ανατροπή ο Ολυμπιακός, αλλά οι πράσινοι ήταν ανώτεροι

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο Μπαρτζώκας… επιστράτευσε τον Τζόουνς. Ο Αμερικανός ήταν εξαιρετικός, βγάζοντας πάθος που έλειπε συνολικά από την ομάδα. Ωστόσο η διαφορά δεν έπεσε. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός την κρατούσε και έφτασε ως το +18. Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Βεζένκοφ πήγε στα αποδυτήρια με πόνους στη μέση. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 51-69.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε κάπως αισιόδοξα για τον Ολυμπιακό που έκοψε στους 13, όμως ο Παναθηναϊκός δε τον άφησε να συνεχίσει. Μετά τα μισά οι Πειραιώτες έκαναν μία ακόμα προσπάθεια επιστροφής, μείωσαν ως τους δώδεκα όμως παρέμεναν άστοχοι και το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε, με την ομάδα του Αταμάν να το… σβήνει.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 5 (1), Μόρις, Βεζένκοβ 16 (7/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπολου, Ντόρσεϊ 4 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 5 (1/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χολ, Τζόουνς 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 7 (0/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολμς 8 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Γκραντ 11 (5/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ναν 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα)