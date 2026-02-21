Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναιτωλικό 2-0, με τον συγκινητικό Πιρόλα να βάζει το πρώτο γκολ της ημέρας με κεφαλιά, αφού ο τραυματισμός του στο μέτωπο δε τον εμπόδισε. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έβάλε και τη δική του υπογραφή στο 89′, λίγο αφού… επιστρατεύτηκε από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το σκορ, πάντως, ήταν πολύ φτωχό μπροστά στην πραγματικότητα του αγώνα, καθώς ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Τσικίνιο και πολλές ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον πάρα πολύ δραστήριο Αντρέ Λουίζ.

Ο Πιρόλα έκανε του… κεφαλιού του

Το ξεκίνημα δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό, που δυσκολευόταν ξανά να σπάσει το μπλοκ. Ο Νασιμέντο έκανε μια ωραία προσπάθεια, όμως πέρασε άουτ, όπως και εκείνη του Σιπόνι (πολύ καλύτερη στο 36′).

Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, οι Πειραιώτες που είχαν ανεβάσει ρυθμό, βρήκαν το γκολ. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο… ηρωικός Πιρόλα πήρε την κεφαλιά για το 1-0 και το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού μετά από τρία παιχνίδια χωρίς.

Ο Ολυμπιακός είχε φόρα και προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί για δεύτερο γκολ. Ο Ταρέμι (που νωρίτερα είχε χάσει φοβερό τετ-α-τετ αλλά δόθηκε οφσάιντ) έχασε τεράστια ευκαιρία μετά από πάσα του Τσικίνιο, αφού ο Κουτσαρένκο πρόλαβε να σταματήσει το πλασέ. Ο Ιρανός έκανε και μια ωραία ατομική προσπάθεια, που κατέληξε άουτ.

Ο Γιαζίτζι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό, που είχε δοκάρι στο 49′. Ο Κοστίνια σέντραρε συρτά και ο Τσικίνιο σούταρε φοβερά, όμως η μπάλα χτύπησε με δύναμη το οριζόντιο.

Στο 56′, ο Αντρέ Λουίζ είδε τον Κουτσερένκο εκτός εστίας μετά απο μεγάλη μπαλιά του Τζολάκη και προσπάθησε να τον κρεμάσει. Η προσπάθειά του ήταν καλή, αλλά άστοχη.

Στο 65ο λεπτό, ο δραστήριος Αντρέ Λουίζ έκανε μια ακόμα είσοδο στην περιοχή και εκτέλεσε από καλό σημείο, με τον Κουτσαρένκο να απαντά.

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δραστήριος και έψαχνε το δεύτερο γκολ. Στο 68′, ο Αντρέ Λουίζ, που ήταν η… ψυχή της ομάδας έκανε ακόμα ένα «ντου» στην περιοχή, αυτή τη φορά από τα αριστερά με ατομική ενέργεια, σούταρε και κέρδισε το κόρνερ.

Οι μπάλες περνούσαν σα… σφαίρες από τον Κουτσαρένκο. Στο 70′, ο Πιρόλα πήρε κι άλλη κεφαλιά από κόρνερ, αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο άουτ. Στο 88ο λεπτό, οι Πειραιώτες έφτασαν ξανά μια ανάσα από το δεύτερο γκολ. Μετά από ωραία συνεργασία, η μπάλα έφτασε στον Ορτέγκα που σούταρε πάνω στον γκολκίπερ από πολύ κοντά.

Οι Πειραιώτες έχαναν, έχαναν, έχαναν, αλλά δεν τιμωρήθηκαν. Στο 89′, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έκανε το 2-0, παίρνοντας τη μπάλα μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Νασιμέντο.

Στο υπόλοιπο του αγώνα δεν άλλαξε κάτι με τον Ολυμπιακό να παίρνει το τρίποντο. Πλέον, οι ερυθρόλευκοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση με την Λεβερκούζεν για το Champions League.