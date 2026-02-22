Με αίμα βάφτηκε το καρναβάλι στην Έδεσσα, όταν ένας 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισόδιου.

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή. Κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.