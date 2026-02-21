Με εκπλήξεις ήταν οι επιλογές που έκαναν τόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όσο και ο Έργκιν Αταμάν στις εξάδες των ξένων. Οι προπονητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού προχώρησαν σε δύο κινήσεις οι οποίες δεδομένα θα συζητηθούν ενόψει του τελικού Κυπέλλου (21/02, 20.00).

Για τον Ολυμπιακό εκτός θα είναι ο Άλεκ Πίτερς, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα, ενώ αντίθετα κανονικά στη διάθεση του Έλληνα κόουτς θα είναι οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Υπενθυμίζεται πως, ο Τζόουνς υπέστη τενοντίτιδα, ενώ ο Μιλουτίνοφ έχει πιο σοβαρό θέμα, καθώς υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού. Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης την Παρασκευή, ενώ φόρεσε ειδικό κηδεμόνα στο τραυματισμένο χέρι για να είναι διαθέσιμος για το αποψινό παιχνίδι.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.

Μίνι έκπληξη και από Αταμάν

Από την πλευρά του ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να έχει στην εξάδα των ξένων τον Τσέντι Όσμαν και όχι τον Τι Τζέι Σορτς. Αυτό σημαίνει πως δύσκολα θα δούμε σχήματα για αρκετή ώρα με τους γκαρντ από τους πράσινους με τον Τούρκο φόργουορντ και τον Ρογκαβόπουλο να παίρνουν χρόνο στο «3».

Την ίδια ώρα εκτός έμεινε και ο Κένεθ Φαρίντ με τον Χολμς να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ, ενώ χρόνο στο «5» θα πάρουν τόσο ο Μήτογλου όσο και οι Χουάντσο και Χέιζ- Ντέιβις.

Μετά από αυτή την απόφαση,η η εξάδα των πράσινων περιλαμβάνει τους: