Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν όλα τα… εμπόδια που βρήκαν μπροστά τους στο final-8, έφτασαν και φέτος μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και θα τα δώσουν όλα για το τρόπαιο το βράδυ (21/2, 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Και το θέλουν και οι δυο πολύ! Όσο κι αν δεν είναι το τρίτο κατά σειρά τρόπαιο σε βαρύτητα, πίσω από αυτό της Euroleague και του πρωταθλητή Ελλάδα, όποιος από τις δύο ομάδες πει πως δεν τον ενδιαφέρει θα λέει ψέμματα.

Αυτός είναι ο 29ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας και 3ος διαδοχικός στην ιστορία του Παναθηναϊκού. O κάτοχος του τίτλου, Παναθηναϊκός, είναι ο πολυνίκης του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με 21 τίτλους. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο στον θεσμό τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 και 2025). Δεν κατέκτησε δηλαδή τον τίτλο τις επτά φορές από τις 28 που βρέθηκε σε τελικό Κυπέλλου, πριν από τον φετινό.

Για τον Ολυμπιακό, αυτός είναι ο 23ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας και 5ος διαδοχικός. Η ομάδα του Πειραιά ακολουθεί στη 2η θέση του πίνακα των κατακτήσεων με 12 συνολικά τρόπαια Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία της (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023 και 2024). Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν δηλαδή και 10 χαμένους τελικούς.

Για 3η διαδοχική χρονιά, φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας είναι οι δύο «αιώνιοι». Πέρυσι, το 2025, Κυπελλούχος Ελλάδας αναδείχτηκε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 79-75 του Ολυμπιακού, ενώ το 2024 ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το τρόπαιο με νίκη 69-58 επί των «πρασίνων». Πριν τον περσινό τελικό που βάφτηκε «πράσινος» ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε τρεις διαδοχικές σεζόν Κυπελλούχος Ελλάδας (2022, 2023 και 2024). Το 2022 νίκησε και τότε τον Παναθηναϊκό στον τελικό με 81-73, ενώ τ0 2023 πέτυχε επιβλητική νίκη με 85-57 επί του Περιστερίου.

12 φορές αντιμέτωποι

Συνολικά, οι δύο «αιώνιοι» έχουν βρεθεί 12 φορές αντιμέτωποι στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (1979, 1983, 1986, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2024, 2025). Και το 2026 θα τα δώσουν όλα ο ένας απέναντι στον άλλον για 13η φορά στην καταληκτική αναμέτρηση.

Στους 12 αυτούς τελικούς «αιωνίων» στο Κύπελλο, νικητής αναδείχτηκε οκτώ φορές ο Παναθηναϊκός και τέσσερις ο Ολυμπιακός. Όμως, η ομάδα του Πειραιά θα πάρει θέση στο τζάμπολ του τελικού μετρώντας 5-0 επί του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις στις ισάριθμες μεταξύ τους «μάχες» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο 4ο final-8 της ιστορίας του ελληνικού Κυπέλλου μπάσκετ (51ο Κύπελλο Ελλάδας), ο Ολυμπιακός νίκησε στα προημιτελικά την ΑΕΚ (81-67) και στα ημιτελικά το Μαρούσι (91-67). Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά με 101-71 και τον Ηρακλή στα ημιτελικά με 91-61.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup 2025 στη Ρόδο στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 εν τη απουσία του Παναθηναϊκού κάνοντας μάλιστα το 4Χ4! Η ομάδα του Πειραιά νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Euroleague (82-87 για την 19η αγωνιστική) στον πρώτο γύρο μέσα στο Telekom Center Athens και τον υποδέχεται… Τον νίκησε μία φορα στην Greek Basketball League (90-86 στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική) και οι δυο ομάδες έχουν ραντεβού στο ΤCA ξανά στις 30 Μαρτίου (19:00), για την 23η αγωνιστική της GBL. Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος με 18-0 στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός είνα δεύτερος με 15-3, αφού ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό (90-86 για τη 2η αγωνιστική), τον Άρη (102-95 για την 17η αγωνιστική) και τον Κολοσσό Ρόδου μέσα στο TCA (97-102 για την 19η αγωνιστική).

Στο Ηράκλειο, λοιπόν ο Ολυμπιακός μετέβη έχοντας αποδείξει στην πράξη πως μέχρι στιγμής είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, κάτι που φαίνεται και από τη βαθμολογία των δύο ομάδων -όχι μόνο στην Greek Basketball League- αλλά κυρίως στη Euroleague (2η θέση με 18-9 για τον Ολυμπιακό και με αγώνα λιγότερο), (9η θέση με 16-12 για τον Παναθηναϊκό). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μετρούν 10 νίκες στα τελευταία 12 ματς στη Euroleague, με πιο πρόσφατη αυτή επί του Ερυθρού Αστέρα με 88-81 (6η σερί εντός έδρας στη Euroleague για τον Ολυμπιακό) χάρη στο τρίποντο από τα 9+ μέτρα του Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Παναθηναϊκός εκτός από τις απρόσμενες ήττες από Άρη (17η αγωνιστική, GBL) και Κολοσσό Ρόδου (19η αγωνιστική, GBL), προέρχεται από ήττα και στη Euroleague, από την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενερμπαχτσέ χάρη σε δίποντο του Μπάλντγουιν στην εκπνοή.

Όμως, αυτές οι ήττες έχουν πεισμώσει τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν! Και με την προσθήκη του MVP του περσινού φάιναλ φορ της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που έκανε ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα στο final-8 του Κυπέλλου, είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα και να κάνουν το repeat στο Κύπελλο Ελλάδας! Έστω κι αν ο Μήτογλου χρειάζεται να παίζει σε θέση «5», εκεί που βρίσκεται και ο Ρισόν Χολμς και με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να μένει εκτός. Εκτός οκτάδας ξένων για τον Παναθηναϊκό είναι μαζί με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και οι Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ.

Ο Ολυμπιακός είδε τον Μόντε Μόρις να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από 40 ημέρες (είχε τραυματιστεί κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου) απέναντι στο Μαρούσι στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού, Μόντε Μόρις που είχε να παίξει από τις 9 Ιανουαρίου ήταν εξαιρετικός στην επιστροφή του μετρώντας 11 πόντους (3/4 βολές, 1/1 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 4 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 13:25΄΄ που έμεινε στο παρκέ. Οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Ουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ είναι οι οκτώ ξένοι του Ολυμπιακού από τους οποίους θα επιλέξει τους έξι για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Εκτός οκτάδας έχει αφήσει ο Ολυμπιακός τον Κόρι Τζόσεφ.

Με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς αμφίβολους, ο Ντόντα Χολ, θα είναι ο μόνος υγιής σέντερ για τους Πειραιώτες, ακόμη κι αν ένας εκ των Μιλουτίνοφ, Τζόουνς ή ακόμη και οι δύο αγωνιστούν. Ο Παναθηναϊκός με την προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα επιδιώξει να «χτυπήσει» στη ρακέτα τον Ολυμπιακό, αλλά θα χρειαστεί και πιεστική περιφερειακή άμυνα απέναντι στους δεινούς σουτέρ των «ερυθρόλευκων», η οποία έχει εξελιχτεί σε… Αχίλλειο πτέρνα των «πρασίνων» αυτή τη σεζόν.

Ένας τελικός Κυπέλλου Ελλάδας πολλών αστέρων, όπως οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ… ανάμεσα σε άλλους… υπόσχεται υψηλό θέαμα και την αδρεναλίνη να πιάνει κόκκινο.