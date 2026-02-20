Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, μετά από μαζική αποστολή emails με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εκκενώθηκαν διάφορα κτίρια στο κέντρο του Παρισιού. Έχουν εκκενωθεί, μεταξύ άλλων, ο σταθμός και ο πύργος Μοντπαρνάς, όπως και Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (Sciences Po) του Πανεπιστημίου. Στα κτίρια που ανέφεραν τα μηνύματα ήταν και ο Πύργος του Άιφελ, ο οποίος ελέγχθηκε και κρίθηκε ασφαλής.

Επίσης, στα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα ήταν και ο συναυλιακός χώρος του Μπατακλάν, όπου είχε πραγματοποιηθεί τρομοκρατική επίθεση το 2015.

Τι δείχνουν οι έρευνες στο Παρίσι;

Από τη γαλλική αστυνομία έγιναν έρευνες επαλήθευσης σε ορισμένα από τα κτίρια που αναφέρονταν στα απειλητικά μηνύματα, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιος κίνδυνος μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, έγιναν και προληπτικές εκκενώσεις χώρων, όπως το Sciences Po Paris και ο Πύργος Μονπαρνάς. Όπως αναφέρει η Le Parisien «λόγω γεγονότων ανεξάρτητων από τη θέλησή μας», ο Πύργος Μονπαρνάς «παραμένει προσωρινά κλειστός για το κοινό», όπως αναφερόταν στον ιστότοπο του 15ου διαμερίσματος την ίδια ώρα, το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, οι έρευνες συνεχίζονταν μέχρι τις 21:45 (τοπική ώρα) οι έρευνες συνεχίζονταν, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός Montparnasse δεν συνδέεται με την απειλή και δεν χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Απειλές και το προηγούμενο διάστημα

Αντίστοιχες απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας είχαν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ειδικότερα, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου είχε γίνει εκκένωση και έρευνα στα κεντρικά γραφεία της France Télévisions μετά από παρόμοια αναφορά. Και τότε, διενεργήθηκε έλεγχος, χωρίς να βρεθεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός.

Επίσης, δύο εβδομάδες αργότερα υπήρξε αντίστοιχη απειλή για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.