Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Άγνωστος τηλεφώνησε το απόγευμα της Τετάρτης 11/2 στο ξενοδοχείο, αλλά και σε ιστοσελίδα και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε στην ΕΦΣΥΝ περίπου στις 17:30 το απόγευμα.

Μάλιστα, ο άγνωστος έδωσε περιθώριο 40 λεπτών.

Σημειώνεται πως εκείνη την ώρα, στο ξενοδοχείο βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας.