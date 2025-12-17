Αναστάτωση προκλήθηκε σε ιδιωτικό κολέγιο που βρίσκεται επί της Οδού Αλεξάνδρας όταν αργά το απόγευμα της Τετάρτης (17/12) μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα. Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, οι οποίες ωστόσο εκτιμούν το περιστατικό ως χαμηλής επικινδυνότητας.
Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο - Εκκενώθηκε το κτίριο.
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο - Εκκενώθηκε το κτίριο.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.