Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι αναμένει να ολοκληρώσει την αποστολή της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το τέλος της θητείας της, εν μέσω εικασιών ότι θα παραιτηθεί νωρίτερα για να επιτρέψει στη γαλλική κυβέρνηση να βοηθήσει στην επιλογή του διαδόχου της πριν από τις εκλογές του επόμενου έτους.

«Όταν κοιτάζω πίσω όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά, ότι έχω επιτύχει πολλά», δήλωσε σε συνέντευξή της στη The Wall Street Journal. «Πρέπει να εδραιώσουμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι πραγματικά σταθερό και αξιόπιστο. Επομένως, η βασική μου θέση είναι ότι θα χρειαστεί μέχρι το τέλος της θητείας μου».

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι θεωρεί αποστολή της την τιμολογιακή και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και την «προστασία του ευρώ, διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερό, ισχυρό και κατάλληλο για το μέλλον της Ευρώπης».

Αρνήθηκε να σχολιάσει μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στην Financial Times νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027. Η ΕΚΤ δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωση ότι η Λαγκάρντ δεν έχει λάβει απόφαση σχετικά με τη λήξη της θητείας της, αλλά δεν διέψευσε την έκθεση.

Η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ θα έδινε στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη δυνατότητα να επηρεάσει την πλήρωση μιας από τις πιο ισχυρές θέσεις στην Ευρώπη πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, στις οποίες το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Ράλι της Μαρίν Λεπέν ενδέχεται να κερδίσει την εξουσία.

Αν και οι 27 ηγέτες της ΕΕ επιλέγουν επίσημα τον πρόεδρο της ΕΚΤ, οι μεγαλύτερες χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από ανταλλαγές θέσεων για άλλες ευρωπαϊκές θέσεις. Ο διορισμός της Λαγκάρντ το 2019 ήταν μέρος ενός πακέτου που είδε την Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Λαγκάρντ έχει απορρίψει στο παρελθόν τις εικασίες για πρόωρη παραίτηση, δηλώνοντας πέρυσι ότι ήταν αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θητεία της, μετά από δημοσιεύματα ότι είχε συζητήσει την πρόωρη αποχώρησή της για να αναλάβει τη διοίκηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Την Πέμπτη, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι το WEF είναι «μία από τις πολλές επιλογές» που εξετάζει για μετά την αποχώρησή της από την κεντρική τράπεζα.

Φήμες για πρόωρη αποχώρηση άρχισαν να κυκλοφορούν και πάλι αυτό το μήνα, μετά την απροσδόκητη ανακοίνωση του προέδρου της γαλλικής κεντρικής τράπεζας, François Villeroy de Galhau, ότι θα παραιτηθεί τον Ιούνιο. Ο Villeroy δήλωσε ότι αποχωρεί για να αναλάβει τη διεύθυνση ενός καθολικού φιλανθρωπικού ιδρύματος, αλλά η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ως πιθανή προετοιμασία για μια ευρύτερη ανακατάταξη των ρόλων στην ΕΚΤ ενόψει των γαλλικών εκλογών.

Δύο άλλες θέσεις στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ, αυτές του επικεφαλής οικονομολόγου Philip Lane και της Isabel Schnabel, αναμένεται να αδειάσουν το επόμενο έτος.

Η έγκαιρη πλήρωση των θέσεων θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα στην κεντρική τράπεζα. Ωστόσο, είναι πιθανό να πυροδοτήσει την εχθρότητα της ακροδεξιάς. Ο Jordan Bardella, πρόεδρος του Εθνικού Ράλι που θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Macron μετά τις εκλογές, χαρακτήρισε την βιασύνη για την εξασφάλιση θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της Lagarde, ως αντιδημοκρατική σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X την Τετάρτη.

«Φαίνεται να είναι μια επικίνδυνη κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει περισσότερες κριτικές από τα λαϊκιστικά κόμματα», δήλωσε ο Frederik Ducrozet, επικεφαλής της μακροοικονομικής έρευνας στην Pictet Wealth Management. «Η χρήση τέτοιων τεχνασμάτων για την προστασία της ΕΚΤ από την πίεση των λαϊκιστών δεν είναι καλή ιδέα και μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα».

Όταν ρωτήθηκε αν η πρόωρη αποχώρησή της θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την πολιτική ανεξαρτησία της ΕΚΤ, η Λαγκάρντ απάντησε: «Πιστεύω ότι η ΕΚΤ είναι ένας πολύ σεβαστός και αξιόπιστος θεσμός, και ελπίζω να έχω συμβάλει σε αυτό».