Μια εκτεταμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας οδήγησε στην πλήρη αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικές ουσίες στο νησί της Ρόδου.

Η επιχείρηση, που έλαβε χώρα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, κατέληξε στη σύλληψη πέντε μελών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 25 άτομα. Παράλληλα, η έρευνα έφερε στο φως μια δεύτερη, σοβαρή υπόθεση που αφορά σε αστυνομική διαφθορά, με κατηγορίες για τοκογλυφία και απάτη ύψους άνω των 120.000 ευρώ.

Η δομή και η δράση της Εγκληματικής Οργάνωσης

Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχική δομή και επιχειρησιακό κέντρο τη Ρόδο, ενώ οι προμήθειες γίνονταν από την Αττική μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας:

Αρχηγικό ρόλο είχε ένας 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συντόνιζε την προμήθεια, τη μεταφορά από τον Πειραιά, την αποθήκευση και τη διανομή των ουσιών στους τοπικούς διακινητές. Μεταξύ των μελών περιλαμβάνεται ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, καθώς και άτομα με καθαρό ποινικό μητρώο που χρησιμοποιούνταν ως «προπέτασμα» για την αποφυγή των αρχών.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε εξελιγμένα μέτρα αυτοπροστασίας και κωδικοποιημένη γλώσσα για τις επικοινωνίες της.

Η «γλώσσα» του κυκλώματος

Για να καλύψουν τη δραστηριότητά τους, τα μέλη χρησιμοποιούσαν ευφάνταστους κωδικούς. Για τα ναρκωτικά χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες όπως «λουλούδια», «αρβιλάκια χακί», «γουρουνάκια», «αφρός» και «χρώμα μήλο».

Παράλληλα, για να περιγράψουν τις ποσότητες αναφέρονταν σε «ψωμιά», «λίτρο», «σάπο» (αναγραμματισμός του «πόσα»).

Η συνολική δράση του κυκλώματος υπολογίζεται ότι απέφερε παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ, έχοντας διακινήσει τουλάχιστον 7 κιλά κοκαΐνης από τον Απρίλιο του 2025.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 327.395 ευρώ.

Περισσότερο από 1,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Ποσότητες κοκαΐνης και 4 ζυγαριές ακριβείας.

Ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλη έρευνα για τοκογλυφία και απάτη από Ένστολους

Αν και η αρχική καταγγελία αφορούσε εμπλοκή αστυνομικών στη διακίνηση ναρκωτικών, η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή τους στο ναρκω-κύκλωμα. Ωστόσο, αποκάλυψε την παράνομη δραστηριότητα δύο αστυνομικών της Ρόδου σε άλλους τομείς.

Σε βάρος των εν λόγω αστυνομικών και μίας ιδιώτιδας σχηματίστηκε δικογραφία για τοκογλυφία, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τις 120.000, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση του εύρους των δραστηριοτήτων τους.