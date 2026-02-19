Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΜΑΚ στον Παρνασσός για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά δύο ορειβατών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ορειβάτες δεν αγνοούνται, καθώς οι ίδιοι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές και να ενημερώσουν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Όπως ανέφεραν, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, ωστόσο η έντονη ομίχλη που επικρατεί στην περιοχή δυσχεραίνει τον προσανατολισμό και τις προσπάθειες προσέγγισής τους.

Οι διασώστες γνωρίζουν κατά προσέγγιση το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο ορειβάτες και επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, με στόχο να τους προσεγγίσουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εμφανίζονται καθησυχαστικές ως προς την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καιρικές συνθήκες απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς μέχρι την ολοκλήρωση της διάσωσης.