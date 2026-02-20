Ο μεγαλύτερος και πιο πολυσύχναστος αερολιμένας της χώρας, το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», βρέθηκε ξανά αντιμέτωπο με μία σοβαρή κρίση που προκάλεσε έντονη ανησυχία στο επιβατικό κοινό και καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Μία σημαντική τεχνική βλάβη στο σύστημα μεταφοράς δεδομένων ραντάρ «τύφλωσε» εν μέρει την προσέγγιση Αθηνών, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τις παθογένειες και τις ελλείψεις στις κρίσιμες υποδομές της αεροναυτιλίας στην Ελλάδα.

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», αναφέρει, μιλώντας στο MEGA, η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Στη συνέχεια επεσήμανε: «Μέχρι να λυθούν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί όλες αυτές τις τελευταίες χρονιές ειδικότερα, θα χρειαστεί χρόνος. Απλά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όπως είδατε πριν έναν μήνα, που είχαμε αυτό το blackout στο FIR. Δεν το αξιολογούμε σαν μικρό συμβάν».

Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να ξανασυμβεί blackout επεσήμανε: «Δεν μπορεί κανένας να το εγγυηθεί. Είναι τέτοια η κατάσταση δυστυχώς των μηχανημάτων, που κανένας δεν ξέρει τι θα βρεις την επόμενη μέρα».