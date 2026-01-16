Τη στιγμή που ο τουρισμός στην Ελλάδα «καλπάζει», με τη χώρα μας να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, το μπλακάουτ που συνέβη στο FIR Αθηνών, το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, κινδυνεύει να φέρει… τα μπρος, πίσω.

Υπηρεσιακό κομφούζιο

Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό που συνέβη στον ελληνικό εναέριο χώρο και το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής που διερεύνησε τα αίτια, απασχόλησε, όπως ήταν αναμενόμενο, τον ξένο Τύπο. Σε δημοσίευμα της καθημερινής γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πόρισμα της Επιτροπής. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «το πόρισμα τεκμηριώνει ένα υπηρεσιακό κομφούζιο στη διάρκεια του συμβάντος και αποκαλύπτει σημαντικές ελλείψεις στα απαρχαιωμένα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα». Σημειώνει επίσης ότι «οι ελεγκτές δεν βρήκαν ενδείξεις για πιθανή κυβερνοεπίθεση, όπως ήταν η αρχική εικασία».

Επιπτώσεις για όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, «το σύστημα πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση. Μέχρι να αντικατασταθούν τα ευπαθή μηχανήματα, θα περάσουν χρόνια. Αλλά δεν είναι μόνο οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα που θα πρέπει να συνηθίσουν τις καθυστερήσεις. Οι στενωποί στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν επιπτώσεις για όλη την Ευρώπη».

Γνωστές οι τεχνικές ελλείψεις

Ακόμη υπογραμμίζει ότι «οι τεχνικές ελλείψεις ήταν γνωστές σε όσους γνωρίζουν το αντικείμενο. Κατά κανόνα, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν διάρκεια ζωής περίπου δέκα ετών. Ο τελευταίος εκσυγχρονισμός μεγάλης κλίμακας έγινε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι εγκαταστάσεις ραντάρ στο αεροδρόμιο της Αθήνας χρονολογούνται από το 2001, τα περισσότερα συστήματα επικοινωνίας είναι 20 έως 30 ετών».

Τονίζει δε, ότι το μπλακάουτ της 4ης Ιανουαρίου δεν ήταν η πρώτη προειδοποιητική ένδειξη. «Ήδη στις 19 Αυγούστου του περασμένου χρόνου οι βλάβες στα ραντάρ της Αθήνας προκάλεσαν σημαντικές δυσλειτουργίες στον ελληνικό εναέριο χώρο, που είχαν επίσης επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη».