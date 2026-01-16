Ανησυχητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο FIR Αθηνών, μετά το πρόσφατο μπλακ άουτ, σύμφωνα και με το πόρισμα της Επιτροπής που κατέδειξε την παρωχημένη τεχνολογία της ΥΠΑ.

Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί ξανά και τους επόμενους μήνες ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός.

«Το πόρισμα είναι σαφές. Λέει ότι δεν μπόρεσε να εντοπιστεί η ουσία γιατί το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων και ότι το σύστημα είναι τόσο παλιό που ο κατασκευαστής δεν το υποστηρίζει πλέον. Θα μπορούσε να συμβεί ξανά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γρήγορα».

Ο κ. Ψαρρός υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθούν άμεσα τρόποι διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από το πόρισμα.

Υπήρξε κίνδυνος για τα αεροπλάνα;

Θα μπορούσε το μπλακ άουτ να θέσει σε κίνδυνο τα αεροπλάνα που ήταν στον αέρα; «Δεν σημειώθηκε καμία παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού. Αυτό οφείλεται στους συναδέλφους, οι οποίοι βρήκαν τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και μπόρεσαν όλα τα αεροπλάνα και προσγειώθηκαν ασφαλώς» λέει ο κ. Ψαρρός.

Η εικόνα, ωστόσο, για τον εξοπλισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. «Δεν είμαστε στο παρά πέντε για να αλλάξει ο εξοπλισμός, είμαστε στο και πέντε. Κάθε μέρα που χάνεται μεταφράζεται σε “χαμένα καλοκαίρια”, καθώς έως το 2028 δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αλλαγή, ενώ το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2030» πρόσθεσε.

Αυτό που δεν μπορεί να διακυβευτεί είναι η ασφάλεια επισήμανε ο πρόεδρος των Ελεγκτών.

«Με το υπάρχον σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο συγκεκριμένος όγκος κυκλοφορίας. Αυτό αναπόφευκτα σημαίνει καθυστερήσεις, καθώς μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα, ο αριθμός των πτήσεων που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια θα είναι περιορισμένος. Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να εξυπηρετήσουμε περισσότερα αεροπλάνα, ώστε να μειώσουμε τις καθυστερήσεις και να διακυβευτεί η ασφάλεια» κατέληξε.