Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-2 από τη Θέλτα στο πρώτο ματς των playoffs του Europa League και τα πάντα είναι ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ των Άσπας στο 34’ και του Σβέντμπεργκ στο 43’, ωστόσο ο Γερεμέγεφ μείωσε στο 77’ και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες για πρόκριση.

Ο Δικέφαλος ήταν λαβωμένος από τις πολλές απουσίες, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προχωράει σε ροτέισιον στο αρχικό σχήμα. Τσιφτσής, Λόβρεν, Βολιάνο, Τέιλορ, Καμαρά, Οζντόεφ και Γερεμέγεφ επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα παίρνοντας φανέλα βασικού.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν την κατοχή από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να μπορούν να δημιουργήσουν κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία. Αντίθετα, οι Ισπανοί έβρισκαν τον τρόπο να φτάσουν στην αντίπαλη εστία, χάνοντας μάλιστα μεγάλη ευκαιρία στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Τσιφτσής έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε σουτ του Σβέντεμπεργκ.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η κατοχή έφτασε ακόμα και στο 63%-37%, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να είναι αυτοί που βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 34ο λεπτό, μετά από διώξιμο του Λόβρεν δημιουργήθηκε κενό στην άμυνα, ο Ρομάν με τακουνάκι έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Ιάγκο Άσπας που πλάσαρε για το 1-0.

Εννέα λεπτά αργότερα και πάλι οι Ισπανοί βγήκαν στην κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Ιάγκο Άσπας που έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Σβέντμπεργκ να κάνει την προβολή, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Τα πρώτα 45 λεπτά ολοκληρώθηκαν με τον Δικέφαλο να έχει την κατοχή με 52%-48%, όμως οι τελικές ήταν 2(0)-5(4) υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο μέρος η Θέλτα είχε πιο παθητικό ρόλο, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την κατοχή και να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για γκολ. Στο 63’ έχασε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει στο σκορ, με τον Τέιλορ από αριστερά να κάνει τη σέντρα και τον Γερεμέγεφ να παίρνει την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, ωστόσο ο Ράντου μπλόκαρε.

Ο Δικέφαλος πίεζε, η κατοχή είχε φτάσει στο 60%-40%, με τον Γερεμέγεφ να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 77ο λεπτό. Μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Σουηδός έκανε εκπληκτικό γυριστό στην κίνηση και μείωσε σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Τέιλορ (67’ Μπάμπα), Βολιάκο (67’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Καμαρά (67’ Χατσίδης), Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ

Θέλτα: Ράντου, Ροντρίγκεθ, Καρέιρα, Αλόνσο, Στάρφελτ, Μορίμπα, Μινγκέθα (61’ Ρουέδα), Ρομάν (86’ Βεσίνο), Ιάγο Άσπας (66’ Λόπεζ), Σβέντμπεργκ (66’ Άλβαρεζ), Μπόρχα Ιγκλέσιας (61’ Μινγκουέζα)