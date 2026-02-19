Χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 91-67 του Αμαρουσίου στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά ανησυχεί για τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αντίπαλος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα θα είναι ο νικητής του αγώνα Ηρακλής-Παναθηναϊκός (τζάμπολ στις 20:00).

Ο τελικός έχει οριστεί να διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο το Σάββατο (21/2) στις 20:00.

Σάσα Βεζένκοφ (16 πόντοι, 7/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 κλεψίματα), Κώστας Παπανικολάου (12 πόντοι, 4/9 τρίποντα), Μόντε Μόρις (11 πόντοι, 4 ασίστ) και Ντόντα Χολ (10 πόντοι), ξεχώρισαν για τους νικητές.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ μέτρησε 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, προτού αποχωρήσει με τραυματισμό στον αντίχειρα (θα υποβληθεί σε ακτινογραφία).

Στον αντίποδα, ο Μαξίμ Σαλάς, απών λόγω γαστρεντερίτιδας από τον προημιτελικό κόντρα τον Άρη, έλαβε μέρος στο παιχνίδι και μάλιστα έβαλε 12 πόντους (τον ίδιο αριθμό με τον Γιάννη Κουζέλογλου).

Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του απέναντι στο Μαρούσι, εκμεταλλευόμενος την εντυπωσιακή του ευστοχία από τα 6,75 μ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με 5/6 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν 0/3, διαφορά που καθόρισε την εξέλιξη.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, τα 7/11 τρίποντα, οι 8 ασίστ και ο έλεγχος των ριμπάουντ έδωσαν σαφές προβάδισμα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός άφησε το γκάζι στη δεύτερη περίοδο, το +15 εξασφάλισε άνεση.

Βάσει αξιολόγησης, κορυφαίος σε αυτό το διάστημα ήταν ο Παπανικολάου με 9 πόντους, ενώ η υπεροχή σε τρίποντα, ριμπάουντ και ασίστ εδραίωσε την κυριαρχία.

Οι «κιτρινόμαυροι» έριξαν δύο φορές τη διαφορά στους 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο ο πραγματικός «πονοκέφαλος» για τον Ολυμπιακό ήταν ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ στον αντίχειρα.

Η τελευταία περίοδος άρχισε με επιμέρους 2-13 υπέρ του Ολυμπιακού, επομένως άπαντες άρχισαν να σκέφτονται τον τελικό της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

Μαρούσι Chery (Παπαθεοδώρου): Παπάς, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σάλας 12 (2), Τουλιάτος 5 (1), Κινγκ 9 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 6, Ουίλιαμς 9, Κουζέλογλου 12 (2), Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 2.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2), Ντιλικίνα 3 (1), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (2), Βεζένκοβ 16, Παπανικολάου 12 (4), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3), Μιλουτίνοφ 6, Χολ 10, Φουρνιέ 8 (2).