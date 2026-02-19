Την ήττα (0-2) γνώρισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ματς των πλέι-οφ του Champions League, το βράδυ της Τετάρτης (28/2) στο Καραϊσκάκη και πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο ενόψει της ρεβάνς στη «BayArena» την ερχόμενη Τρίτη. Όσο το ματς ήταν στο 0-0, θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε κατάληξη, με τις δύο ομάδες να έχουν αμφότερες τις ευκαιρίες τους για να ανοίξουν το σκορ.

Ωστόσο, η γερμανική ομάδα εν τέλει έβγαλε την ποιότητά της και από τη στιγμή που άνοιξε το σκορ σε μια γρήγορη αντεπίθεση, εκμεταλλεύθηκε την «παγωμάρα» των «ερυθρόλευκων» και αμέσως μετά βρήκε και το δεύτερο. Άνθρωπος του αγώνα και σκόρερ για τις «ασπιρίνες» ο Τσέχος φορ, Πάτρικ Σικ, στο 60′ και το 63′. Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο πρώτο ημίχρονο, με εντυπωσιακές επεμβάσεις, θετική εμφάνιση για τους Πειραιώτες από Ροντινέι, Μουζακίτη και Μάρτινς. Ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Ελ Κααμπί στο 45′.

Δείτε τα γκολ και τα highlights της αναμέτρησης.