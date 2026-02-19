Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 26χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τη Γλυφάδα στις 14 Φεβρουαρίου 2026, καθώς η σορός του εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.

Η σορός βρέθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, μία ημέρα μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του, στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού, ενώ σήμερα (19/2/2026) αναγνωρίστηκε επισήμως από τη μητέρα του.

Τον θάνατο του 26χρονου επιβεβαίωσε με δήλωσή του ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», κ. Γιαννόπουλος, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης από την οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

«Η περιπέτεια του Αλέξη Σακελλίων, 26 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, που τον αναζητούσαν. Στις 15/02/2026 είχε δημοσιοποιηθεί ο εντοπισμός σορού νεαρού άνδρα στον Ισθμό της Κορίνθου. Ωστόσο ήταν αγνώστων στοιχείων και έκτοτε αναζητούνταν οι οικείοι του για να γίνει η αναγνώριση. Στις 18/02/2026 κατόπιν επικοινωνίας μητέρας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Missing Alert Hellas για την αναζήτηση του Αλέξη Σακελλίων, 26 ετών.

Μετά την ενεργοποίηση του Missing Alert Hellas, πολίτης επικοινώνησε με το Λιμεναρχείο Ισθμίων Κορίνθου, αρμόδιο για την ταυτοποίηση της σορού που είχε βρεθεί, ενημερώνοντας για την εν εξελίξει αναζήτηση ενός 26χρονου. Στις 19/02/2026 τελικά, ταυτοποιήθηκε ότι η σορός ανήκει στον αγνοούμενο, ενώ τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις Αστυνομικές Αρχές. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αλέξη Σακελλίων».