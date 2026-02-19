Το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικό, η φρεγάτα FDI «Κίμων» (Belharra) έκλεισε ένα μήνα σε ελληνικά, ναυτικά χέρια, υπό την Διοίκηση του Στόλου, και επί του παρόντος περνάει την επιχειρησιακή του αξιολόγηση η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα εξάμηνο.

Η ανυπομονησία και προσμονή που έχουν οι Έλληνες πολίτες – και πολιτικοί – να δουν από κοντά την υπερσύγχρονη φρεγάτα δεν κρύβεται και ουδεμία έκπληξη προκαλεί. Ήδη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος απέστειλε επίσημη επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Δένδια, την οποία κοινοποίησε στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ώστε η υπερσύγχρονη φρεγάτα να καταπλεύσει στην Ρόδο, στο πλαίσιο του εορτασμού της 78ης Επετείου Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, την παραμονή 6 Μαρτίου 2026, καθώς και ανήμερα της εορτής, 7 Μαρτίου 2026.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού επιβεβαίωσε στο «Β» την λήψη του αιτήματος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγίου, αναφέροντας μόνο προς «είναι υπό εξέταση».

«Αδιάρρηκτη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας»

Είναι προφανές πως η απόκτηση από την χώρα μας ενός όπλου πρώτης γραμμής, του πιο σύγχρονου πολεμικού πλοίου της Ευρώπης, έχει δημιουργήσει αισθήματα υπερηφάνειας και ανυπομονησίας, ειδικά στους νησιώτες οι οποίοι θα βλέπουν τον Κίμωνα και τις 3 υπόλοιπες FDI να περιπολούν τα ύδατα του Αιγαίου συχνά, είτε κατά μόνας είτε στα πλαίσια διακλαδικών, ΝΑΤΟικών ή ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο κ. Χατζημάρκος επισημαίνει στην επιστολή του πως «η παρουσία της ναυαρχίδας της νέας εποχής του Πολεμικού Ναυτικού στα νερά της Δωδεκανήσου θα συμβολίσει την αδιάρρηκτη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας και τη σύνδεση των αγώνων του παρελθόντος με τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις που διασφαλίζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου».

Τι αναμένεται να φέρει το επόμενο εξάμηνο ο «Κίμων»;

Επισημαίνεται πως το επόμενο εξάμηνο θα είναι ιδιαίτερα πυκνό για το πλήρωμα του «Κίμωνα» καθότι αποτελεί την πρώτη FDI που εντάχθηκε στον στόλο, με την επιχειρησιακή αξιολόγηση στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή να έχει επίκεντρο τόσο τη λειτουργία των επιμέρους συστημάτων της όσο και τη διαλειτουργικότητα (interoperability) αυτών των συστημάτων.

Το τελευταίο είναι σημαντικό γιατί πρώτον θα σημάνει την και πλήρη ενσωμάτωση της φρεγάτας στο επιχειρησιακό δόγμα του Πολεμικού Ναυτικού και πιο συγκεκριμένα, την συνεργασία με άλλες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Δεύτερον, είναι σημαντικό και γιατί αφορά δοκιμές με πραγματικά πυρά, την επιβεβαίωση δυνατότητας δικτύωσης με άλλα μέσα των Ε.Δ. όπως μαχητικά αεροσκάφη που θα «δίνουν» εικόνα στις φρεγάτες FDI και τέλος την προσομοίωση πραγματικών συνθηκών μάχης, υπό πίεση και υπό τον επιχειρησιακό κίνδυνο saturation attacks από drones, ή από αντιποπλοϊκούς πυραύλους, ακόμα και από υποβρύχια. Αντιλαμβάνεται κανείς πως όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, συντονισμό και προγραμματισμό.

Συνεπώς, επί του αιτήματος του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγίου για επίσκεψη του «Κίμωνα» στην Ρόδο 6 και 7 Μαρτίου 2026, θα χρειαστεί να περιμένουμε μερικές ημέρες ακόμα ως προς το ποια θα είναι η απόφασή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και πάντα με βάση τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιχειρησιακών παραγόντων

Το σίγουρο είναι πως οι νησιώτες μας θα επιδιώξουν να δουν από κοντά με κάθε τρόπο τον Κίμωνα και τις υπόλοιπες 3 φρεγάτες FDI που προμηθεύτηκε το Πολεμικό Ναυτικό από την Group Navale της Γαλλίας, όταν και αυτές φτάσουν και ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.