Με επίσημη επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, την οποία κοινοποίησε στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αιτείται την έγκριση και τον προγραμματισμό κατάπλου της νέας φρεγάτας FDI (Belharra) «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Ρόδου, με αφορμή τον εορτασμό της 78ης επετείου ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου.

Στην επιστολή του, ο περιφερειάρχης επισημαίνει ότι η 7η Μαρτίου αποτελεί ημέρα ιερή για τον ελληνισμό, καθώς σηματοδοτεί την ιστορική δικαίωση των αγώνων για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό. Όπως αναφέρει, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προετοιμάζεται κάθε χρόνο να τιμήσει την επέτειο με τη λαμπρότητα που της αρμόζει στην πρωτεύουσα του νομού, τη Ρόδο.

Το αίτημα αφορά την παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» την παραμονή της επετείου, 6 Μαρτίου 2026, καθώς και ανήμερα της εορτής, 7 Μαρτίου 2026, ώστε να προσδώσει υψηλό εθνικό συμβολισμό στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Όπως υπογραμμίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος, η παρουσία της ναυαρχίδας της νέας εποχής του Πολεμικού Ναυτικού στα νερά της Δωδεκανήσου θα συμβολίσει την αδιάρρηκτη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας και τη σύνδεση των αγώνων του παρελθόντος με τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις που διασφαλίζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Παράλληλα, τονίζει ότι η δυνατότητα των Δωδεκανησίων να αντικρίσουν από κοντά τη φρεγάτα, θα ενισχύσει το εθνικό φρόνημα και το αίσθημα ασφάλειας των ακριτών, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλώνει έτοιμη να συνδράμει σε ό,τι απαιτηθεί για τη φιλοξενία και τη διευκόλυνση του πληρώματος.