Όλα είναι έτοιμα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την άφιξη της Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρέν, η οποία πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας για να συναντηθεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

​Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται μια «βαριά» ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

​Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού δεν περιορίζεται στην απόκτηση των τριών Belharra, καθώς η γαλλική πλευρά έχει προτείνει την προμήθεια επιπλέον τριών φρεγατών FDI, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και τα γαλλικά υποβρύχια τύπου Scorpene, τα οποία μπορούν να ενσωματώσουν στρατηγικά όπλα. Παράλληλα, ενδιαφέρον για το πρόγραμμα των νέων υποβρυχίων έχουν εκδηλώσει η Γερμανία, η Σουηδία, καθώς και η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Όλες οι προτάσεις βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τα ελληνικά επιτελεία και αναμένονται εξελίξεις το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Παρίσι έχει καταθέσει δελεαστική πρόταση για την κατασκευή τριών ακόμη φρεγατών FDI στα ελληνικά ναυπηγεία, η οποία συνδυάζεται με τη δημιουργία γραμμής παραγωγής φρεγατών και υποβρυχίων στη Σαλαμίνα.

Νίκος Δένδιας και Κατρίν Βοτρέν θα συζητήσουν επίσης την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η σύναψη νέας, αναβαθμισμένης πενταετούς συμφωνίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αμυντικού άξονα, που θα περιλαμβάνει – πέραν της συνεργασίας στην πολεμική βιομηχανία – σαφείς αναφορές και στη στρατιωτική συνεργασία επί του πεδίου, εφόσον απαιτηθεί.