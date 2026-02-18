Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Οι κινήσεις του αυτοκινήτου, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχουν καταγραφεί στην περιοχή, όπου βρέθηκε, από κάμερα ασφαλείας ταβέρνας.

Κλεμμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Live News» του Mega, ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, το ΙΧ που βρέθηκε καμένο, είχε κλαπεί από γιατρό με την απειλή όπλου.

«Από τις έρευνες της Αστυνομίας έχει διαπιστωθεί ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει αρπαχθεί στις 4 Ιανουάριου του 2026 από την περιοχή των Βιλίων. Από ένα σημείο απομονωμένο και σκοτεινό (σ.σ. κλάπηκε το αυτοκίνητο)», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος. Όπως ο ίδιος τόνισε, το αυτοκίνητο δεν κλάπηκε με τον τρόπο που κλέβονται συνήθως τα ΙΧ.

Αντιθέτως, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επισημαίνει ότι: «Οι δράστες κινούνταν με αυτοκίνητο, ενώ μπροστά τους προπορευόταν όχημα που οδηγούσε γιατρός. Αρχικά το προσπέρασαν και συνέχισαν την πορεία τους. Λίγο αργότερα, αφού απομακρύνθηκαν σε μικρή απόσταση, σταμάτησαν απότομα στον δρόμο. Φορώντας κουκούλες, κατέβηκαν από το όχημά τους, έβγαλαν όπλα και απείλησαν τον γιατρό, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο, ζητώντας του να κατέβει. Στη συνέχεια του πήραν το όχημα και ένας από τους δράστες διέφυγε οδηγώντας το δεύτερο αυτοκίνητο..

Πού εστιάζονται οι έρευνες;

Με τα νέα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας οι Αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και σε αυτό το περιστατικό, καθώς φαίνεται ιδιαίτερος ο τρόπος που επέλεξαν να κλέψουν το όχημα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μία ομάδα ατόμων που φέρεται να συνεργάζονται με μία εταιρεία που είχε το θύμα της απαγωγής και δολοφονίας. Αυτή η ομάδα, η οποία αποτελείται από αλλοδαπούς κυρίως, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, εμπλέκονται σε υποθέσεις το 2023 και το 2024, όποτε είχαν πραγματοποιηθεί επεισόδια σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι.