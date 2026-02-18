Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν 20χρονος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από τον χώρο των δικαστηρίων, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, θέτοντας σε επιφυλακή τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό αλλοδαπό, ηλικίας 20 ετών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί διοικητική απόφαση απέλασης, καθώς τα έγγραφα παραμονής του στη χώρα είχαν λήξει. Ο νεαρός οδηγήθηκε στα δικαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεσή του, ωστόσο διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών που έκαναν την μεταγωγή του και σχεδόν ανενόχλητος, βγήκε από το τουρνικέ στην πίσω πλευρά των δικαστηρίων της Ευελπίδων που οδηγούν στην περιοχή του Γκύζη.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέστη δυνατή η απόδραση. Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν τόσο τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί κατά τη μεταγωγή, όσο και η διαδικασία φύλαξης του κρατουμένου, μέσα στον χώρο των δικαστηρίων.