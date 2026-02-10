Παρελθόν αποτελεί πλέον η Μαρία Καρυστιανού, για τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στη θέση του προέδρου εξελέγη παμψηφεί ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ η Ελένη Βασάρα παραμένει γραμματέας, ο Βασίλης Παυλίδης αναλαμβάνει αντιπρόεδρος και η Μιρέλα Ρούτσι παραμένει ταμίας.

Στο μεταξύ, η χώρα ετοιμάζεται για ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο και απεργία στις 28 Φεβρουαρίου, τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η ίδια η κ. Καρυστιανού δε συμμετείχε στην ψηφοφορία, έχοντας δηλώσει ότι αποχωρεί λόγω «συστηματικών εμποδίων» στη λειτουργία του συλλόγου και της εμπλοκής της σε πολιτικές δραστηριότητες.

Θεσμική συνέχεια και ετήσιες δράσεις μνήμης

Παρά τις εσωτερικές αλλαγές, ο Σύλλογος διατηρεί τη θεσμική συνέχεια του και επισημαίνει ότι οι δράσεις μνήμης και διεκδίκησης για τα θύματα των Τεμπών και τις οικογένειές τους συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Η ετήσια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στο Σύνταγμα, με στόχο να τιμηθεί η μνήμη τους και να επαναδιατυπωθεί το αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Πανελλαδικό κάλεσμα και απεργία

Την 28η Φεβρουαρίου, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, όλη η Ελλάδα θα κατέβει στους δρόμους. Ο Παύλος Ασλανίδης ανακοινώνει συγκέντρωση στο Σύνταγμα σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, από την Αριστοτέλους ως το Σύνταγμα και σε κάθε κεντρική πλατεία της χώρας και καλεί όλο τον κόσμονα δώσει το παρών.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) κήρυξε απεργία, τονίζοντας πως «τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα» και καλεί εργαζόμενους, ομοσπονδίες και σωματεία να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο.

Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρει ότι φέτος η συγκέντρωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνεχίζεται η ατιμωρησία και η συγκάλυψη των ευθυνών για την τραγωδία.