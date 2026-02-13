Πυρά και από τη Λάρισα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε βάρος του υπουργού Αδωνι Γεωργιάδη. Στη Λάρισα βρέθηκε για τη δίκη που διεξάγεται για τα βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, λίγο πριν μπει στο δικαστήριο έκανε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε στην καταγγελία του γεγονότος ότι αστυνομικός ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη πως εκείνη έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του, όπως και στο sms με το οποίο ενημέρωσε σχετικά τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ζητώντας του ή να καλέσει τον Γεωργιάδη να παραιτηθεί και αν όχι να παραιτηθεί ο ίδιος από τη θέση του υπουργού προστασίας του πολίτη.

Η δήλωση Κωνσταντοπούλου

«Στη Βουλή, ο εν ενεργεία υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε και ουσιαστικά ομολόγησε την πλήρη εμπλοκή της κυβέρνησης σε διαδικασίες παρακράτους. Παραδέχθηκε, μάλιστα κόμπασε, ότι παρά τους κανόνες του απορρήτου, παρά τη μυστικότητα της ανάκρισης και της διαδικασίας, σε πλήρη παραβίαση της νομιμότητας, αστυνομικοί του ΑΤ Εξαρχείων τον ειδοποίησαν το ίδιο βράδυ της υποβολής της μήνυσής μου, προκειμένου να γνωρίζει ότι τον έχω καταμηνύσει, ποια ώρα υπεβλήθη η μήνυση, αλλά και επιπλέον πληροφορίες, όπως -όπως ο ίδιος είπε- ακόμη και το τι φορούσα», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συνέχισε: «Πρόκειται για την απόλυτη ομολογία λειτουργίας παρακράτους. Από χθες έχω ζητήσει από τον κ. Χρυσοχοΐδη, τον μακροβιότερο υπουργό Προστασίας του Πολίτη και, άρα, τον πλέον υπεύθυνο για την κατάσταση της Αστυνομίας στη χώρα μας, είτε να ζητήσει την παραίτηση του κ. Γεωργιάδη είτε να παραιτηθεί ο ίδιος άμεσα. Σε μια Δημοκρατία η Αστυνομία δεν είναι όργανο στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων. Σε μια Δημοκρατία η Αστυνομία δεν είναι παρακολουθητής και τσιράκι της κυβέρνησης. Σε μια Δημοκρατία όλοι πρέπει να έχουμε την ασφάλεια ότι μπορούμε να ασκούμε τα δικαιώματά μας χωρίς να παρακολουθούμαστε και να στοχοποιούμαστε. Χωρίς να υπάρχουν υπουργοί που δρουν σε συνθήκες παρακράτους με την Ελληνική Αστυνομία».

Τι είπε για Ρούτσι – Καπερνάρο

Σχετικά με τη δίκη για τα βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πάνο Ρούτσι και τον δικηγόρο της Interstar, Βασίλη Καπερνάρο η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις δέχεται μια «επίθεση με αδιανόητα χαρακτηριστικά».

Αναλυτικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε για την υπόθεση Ρούτσι :

«Βρίσκομαι εδώ, στη Λάρισα, για ακόμη μία φορά, για να υπερασπιστώ τις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Τις οικογένειες που, εκτός από τον ανείπωτο πόνο και τη φοβερή προσπάθεια για τη δικαίωση των ανθρώπων τους, έχουν να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση, την κυβερνητική συγκάλυψη, αλλά και τους κυβερνητικούς επιτετραμμένους που έχουν αναλάβει εργολαβικά να προσβάλλουν γονείς, συγγενείς και τα ίδια τα θύματα.

Εδώ και μήνες μαίνεται συντονισμένη επίθεση σε συγγενείς θυμάτων και εδώ και μερικές εβδομάδες μαίνεται μια χυδαία επίθεση στον πατέρα, του Ντένις Ρούτσι, τον Πάνο Ρούτσι. Επίθεση που έχει προσλάβει πλέον αδιανόητα χαρακτηριστικά, με έμπρακτη αμφισβήτηση του δικαιώματος ενός πατέρα να ζητά δικαίωση για το παιδί του.

Αυτή την έμπρακτη αμφισβήτηση διεκπεραιώνει, κατά τρόπο παράνομο, ανεπίτρεπτο, ανήκειο, αντιδεοντολογικό και αξιόποινο, ο δικηγόρος Καπερνάρος, ο οποίος έχει τη διπλή ιδιότητα του δικηγόρου και ταυτόχρονα του προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής».