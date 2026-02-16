Αμέτρητες καταστροφές άφησε το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία που χτύπησε κυρίως τη δυτική Ελλάδα, την Πρέβεζα και την Ηλεία, που βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού λόγω κατολισθήσεων.

Στην Κέρκυρα, τα προβλήματα διογκώνονται με τις βροχοπτώσεις να συνιστούν το χειρότερο ρεκόρ σε μισό αιώνα, ενώ στη Λέσβο έκλεισαν δρόμοι για λόγους ασφαλείας.

Πρωτοφανείς εικόνες από την βόρεια Ελλάδα

Aπό το Μέγαρο Μουσικής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά η θάλασσα φούσκωσε και επιχειρήσεις βρέθηκαν πλημμυρισμένες. Με τις σκούπες στο χέρι βρίσκονται ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για να διώξουν τα νερά που φτάνουν ως τα 40 εκατοστά.

Στην περιοχή Συκεών, στη Θεσσαλονίκη υποχώρησε μπαλκόνι και οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία για κατάρρευση ολόκληρης της πλαγιάς, που έχει επιβαρυνθεί από τις καταρρακτώδεις βροχές.

Ως τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα έφτασε η θάλασσα, που βγήκε στη στεριά στην Καλαμαριά.

Αποκαρδιωτική η εικόνα και από την Πιερία. Πλημμύρισαν καταστήματα στην Ολυμπιακή Ακτή της Κατερίνης.

Στην Αλεξανδρούπολη τα απανωτά μπουρίνια και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας του παραλιακού δρόμου Μάκρης Μεσημβρίας, μέχρι σήμερα.

Διακοπές ρεύματος λόγω πτώσης δέντρων αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σαμοθράκης.

H κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα έχει διακοπεί λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα.

Ήπειρος: Μπαράζ κατολισθήσεων

Το χωρίο Μυρσίνη έχει αποκοπεί από σχεδόν όλες τις προσβάσεις, ενώ η πλαγιά υποχώρησε και καταπλάκωσε εξοχική κατοικία που άνοιξε στα δύο.

Στην Πάργα, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, ενώ πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.

Στον Μύτικα τα προβλήματα παραμένουν και πέρα από τον δρόμο που έχει διαλυθεί στην κυριολεξία καθώς ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο». Σαν από θαύμα βγήκε ζωντανός οδηγός αυτοκινήτου, που διερχόταν τη στιγμή της καθίζησης.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, διεξάγεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή.

Εναερίτες στο Κατάκολο

Ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών προσέδεσαν με συρματόσχοινα βράχο που αποκολλήθηκε από το βουνό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Σύσταση προς τους κατοίκους απευθύνουν οι αρχές για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ακολουθεί και νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η ελεγχόμενη ανατίναξή του, προκειμένου να αποτραπεί οριστικά ο κίνδυνος για την κατοικημένη ζώνη.

Καταστροφές σε Χίο, Λήμνο και Λέσβο

Η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε από τις 14:30 τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων. Διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε πρωτοφανές μποτιλιάρισμα και στη νότια είσοδο του λιμανιού της Χίου.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας. Επίσης πλημμύρησε το Διαπόρι, ο ισθμός που ενώνει τη χερσόνησο του Φακού με το υπόλοιπο νησί.

Κέρκυρα: Στα δύο ο παραλιακός δρόμος

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα. Έπεσε τόσο πολύ νερό τους τελευταίους μήνες που ακόμη και χωρίς ψιχάλα πέφτουν κομμάτια του βουνού, σκηνικό που επαναλαμβάνεται στους δρόμους της δυτικής Κέρκυρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το ρεκόρ βροχόπτωσης που διαπιστώνεται αντιστοιχεί σε 2.300 τόνους ανά στρέμμα.

Τις τελευταίες μέρες οι καταστροφές πολλαπλασιάζονται στο βόρειο τμήμα του νησιού, με το κόστος αποκαταστάσεων και επισκευών να ξεπερνούν τις δυνατότητες του Δήμου.

Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι που «σφυροκοπούν» το νησί προκάλεσαν μικρής έκτασης προβλήματα, κυρίως πτώσεις δέντρων και κλαδιών, χωρίς να σημειώνεται κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Στη Σορωνή σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων και πεζών στο παραλιακό μέτωπο μέχρι να εξασθενήσουν οι άνεμοι.

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.