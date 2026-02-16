Μνήμες από μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της Κατοχής αναζωπύρωσε η δημοσιοποίηση φωτογραφιών που φέρονται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944.

Οι εικόνες, που αποδίδονται στην περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, έχουν αναρτηθεί προς πώληση στο eBay από ιδιώτη στο Βέλγιο και ήρθαν στο φως μέσω της ομάδας «Greece at WWII Archives» στο Facebook. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες αναφορές φαίνεται ότι έληξε η δημοπρασία για τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα, καθώς έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα του eBay.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις, οι εν λόγω φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα.

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις – Αυτοί ήταν δύο από τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν τις τελευταίες ώρες οι πρώτες αναφορές για πιθανή ταυτοποίηση ενός εκ των εκτελεσθέντων. Σε μία από τις φωτογραφίες διακρίνεται άνδρας με λευκό πουκάμισο, για τον οποίο χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον Βασίλη Παπαδήμα.

Βασίλης Παπαδήμας – Ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο, η τραγωδία της οικογένειάς του

Ο Βασίλης Παπαδήμας, γεννημένος στην Πύλο το 1909, εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στις δυνάμεις Κατοχής. Μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατόπεδο του Ναυπλίου, κατόπιν στη Λάρισα και τελικά στο Χαϊδάρι, πριν συμπεριληφθεί στους 200 που οδηγήθηκαν στην εκτέλεση της Πρωτομαγιάς 1944 στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η τραγωδία για την οικογένειά του δεν σταμάτησε εκεί: η μητέρα του υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε σαράντα ημέρες μετά την εκτέλεση του γιου της. Ο αδελφός του, Δημήτρης Παπαδήμας – γνωστός εκδότης και αντιστασιακός που απεβίωσε το 2016 – είχε επίσης ενταχθεί στην Αντίσταση από νεαρή ηλικία. Όπως έχει καταγραφεί, βρέθηκε και ο ίδιος αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο εκτέλεσης στην Καισαριανή, ενώ μεταπολεμικά εξορίστηκε στη Μακρόνησο.

Ηλίας Ρίζος – Ο νεαρός που μοιάζει να χαμογελά ελαφρά

Παράλληλα, σε άλλη φωτογραφία ξεχωρίζει το πρόσωπο ενός νεαρού άνδρα που μοιάζει να χαμογελά ελαφρά. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, πρόκειται για τον Ηλία Ρίζο του Δημητρίου, ο οποίος εργαζόταν σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών και αρτοσκευασμάτων στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα).

Μετά την είσοδο των ιταλικών δυνάμεων στην πόλη, συνελήφθη από Έλληνες συνεργάτες και παραδόθηκε στους κατακτητές. Κρατήθηκε στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, πριν καταλήξει ανάμεσα στους 200 της Καισαριανής. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και συνδέονταν με το ΚΚΕ.

Οι πρώτες αυτές αναφορές ταυτοποίησης, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να ρίξουν νέο φως όχι μόνο στα πρόσωπα των εκτελεσθέντων, αλλά και στη ζωντανή μνήμη μιας θυσίας που παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική ιστορία της χώρας.