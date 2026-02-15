Με μια ανάρτηση, στην οποία επισημαίνει το «παράδειγμα που άφησαν πίσω τους οι 200 της Καισαριανής», σχολιάζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ την είδηση του εντοπισμού φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση 200 ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944.

Όπως επισημαίνει ο Παύλος Χρηστίδης, οι ήρωες εκείνοι «μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες. Κερδήθηκαν με θυσίες. Και η ευθύνη μας είναι να θυμόμαστε. Όχι τυπικά. Αλλά ουσιαστικά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εικόνες εντοπίστηκαν σε άλμπουμ που αποδίδεται σε γερμανό αξιωματικό, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα με έδρα τη Μαλακάσα, κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Το άλμπουμ εμφανίστηκε προς πώληση σε διαδικτυακή δημοπρασία στο eBay από βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστός ο φωτογράφος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η δημοπρασία έγινε γνωστή μέσω της σελίδας «Greece at WWII Archives» στο Facebook, πυροδοτώντας συζητήσεις για τη γνησιότητα των φωτογραφιών και για το ζήτημα της εμπορικής διακίνησης ιστορικού υλικού που σχετίζεται με εγκλήματα πολέμου.