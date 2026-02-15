Να κινηθεί άμεσα, καλεί το υπουργείο Πολιτισμού ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε σχέση με τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, «το ΥΠΠΟ οφείλει άμεσα να συγκροτήσει επιτροπή με αποστολή τη διαπίστωση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών και αν αυτή επιβεβαιωθεί, να προχωρήσει στην αγορά τους.

Αν είναι αυθεντικές, αποτελούν τεκμήρια μιας εμβληματικής στιγμής της ελληνικής ιστορίας. Είναι αποδείξεις του ηρωισμού και του πατριωτισμού όσων θυσιάστηκαν για την ελευθερία , την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό.

Η πολιτεία έχει ευθύνη να τις αναδείξει και να τις προστατεύσει».

Η συγκίνηση του Παύλου Χρηστίδη

Με μια ανάρτηση, στην οποία επισημαίνει το «παράδειγμα που άφησαν πίσω τους οι 200 της Καισαριανής», σχολιάζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ την είδηση του εντοπισμού των φωτογραφικών ντοκουμέντων.

Όπως επισημαίνει ο Παύλος Χρηστίδης, οι ήρωες εκείνοι «μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες. Κερδήθηκαν με θυσίες. Και η ευθύνη μας είναι να θυμόμαστε. Όχι τυπικά. Αλλά ουσιαστικά».

