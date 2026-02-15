Νέο χαμηλό! Ο Παναθηναϊκός είδε τον Κολοσσό Ρόδου να αλώνει το ΟΑΚΑ και να πάιρνει μία από τις σημαντικότερες νίκες της ιστορίας του, μόλις λίγες ημέρες μετά την ήττα των «πράσινων» από τον Αρη.

Οι παίκτες των φιλοξενούμενων το έβλεπαν… βαρέλι, με τους Μακ, Ραντλ και Γκαλβανίνι να κάνουν σπουδαίες εμφανίσεις, ενώ από την άλλη οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο και άφησαν τους αντιπάλους τους να είναι μπροστά σε ολόκληρη, ουσιαστικά, την αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός μείωσε στην τελευταία περίοδο, όμως τα λάθη δε σταμάτησαν και ο Κολοσσός πήρε τη νίκη!

Στο πρώτο ημίχρονο, ο κόουτς Σερέλης λειτουργούσε ως πρώτος προπονητής, με τον Αταμάν να κάθεται απλά στον πάγκο, ενώ στο δεύτερο ανέλαβε ο Τούρκος.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με καλό ρυθμό, μεγάλα σκορ και μικρές διαφορές στο ξεκίνημα. Ωστόσο, προς το τέλος της περιόδου, ο Κολοσσός ξέσπασε και πήρε διαφορά οκτώ πόντων (23-31).

Οι φιλοξενούμενοι είχαν καθιερωθεί στη θέση του οδηγού και ήταν μπροστά συνεχώς. Ο Μακ ήταν εκπληκτικός και δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει. Το επιθετικό κρεσέντο του Κολοσσού συνεχίστηκε για όλο το ημίχρονο, που έκλεισε στο 49-56.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Ραντλ και διψήφια διαφορά του Κολοσσού, ενώ… το όπλο του πήρε ο Γκαλβανίνι. Ενα πράσινο 8-0 έφερε τη διαφορά στους τρεις, αλλά και πάλι ο Παναθηναϊκός δε μπόρεσε να περάσει μπροστά. Το 68-78 ήταν το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου σχεδόν τίποτα δε βελτιώθηκε από πλευράς Παναθηναϊκού. Παρότι ο χρόνος περνούσε, η διαφορά δε μειωνόταν ουσιαστικά.

Ηταν δεδομένο, όμως, πως κάποια στιγμή η αντίδραση θα ερχόταν. Μέσω της άμυνας! Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα καλό τρίποντο, με άρτιες άμυνες και ευστοχία, το οποίο ανάγκασε τον Λυκογιάννη να πάρει τάιμ άουτ με τη διαφορά στον πόντο.

Ο Λυκογιάννης ζήτησε από τους παίκτες του να σημαδέψουν τον Σλούκα και ο Νίκολς χτύπησε δις με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, ο ΠΑΟ σκόραρε ακόμα και ισοφάρισε στο λεπτό με τρίποντο του Ναν. Με ανάλογο τρόπο απάντησε, όμως, και ο Νίκολς.

Ο Σορτς έτρεξε προς το καλάθι, έχασε τη μπάλα, ενώ ο Κένεντι έκλεψε και στην αμέσως επόμενη άμυνα για να καρφώσει ελεύθερος! Η διαφορά ήταν στους πέντε με τον Παναθηναϊκό να έχει τη μπάλα στα 24. Ο Γκραντ έχασε ξανά τη μπάλα από τον Νίκολς και η ροή του παιχνιδιού σταμάτησε λόγω προβλήματος στο χρονόμετρο!

Ο Πετρόπουλος πήγε στις βολές στα 12.5 και έβαλε τη μία, στέλνοντας τη διαφορά στους έξι. Ο Γκραντ σκόραρε για τρεις στα 7.4 και το φάουλ έγινε στον Κένεντι στα 4.1. Η μπάλα έκαιγε, αλλά τις έβαλε και ουσιαστικα΄τέλειωσε το παιχνίδι!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102