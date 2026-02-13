Ο 31χρονος Guillaume Cizeron και η 33χρονη Laurence Fournier Beaudry κέρδισαν το ολυμπιακό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο. Το αμερικανικό δίδυμο των Madison Chock και Evan Bates, οι τρεις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές, έχασαν την πρωτιά παρά την άψογη απόδοσή τους.

Ήταν μια εκπληκτική επιτυχία για μια συνεργασία που μετρά λιγότερο από έναν χρόνο ζωής. Laurence Fournier Beaudry και Guillaume Cizeron έγιναν καλλιτεχνικό ζευγάρι εδώ κι έναν χρόνο κι έκτοτε έχουν σαρώσει τα μετάλλια σε 5 από τις 6 μεγάλες διοργανώσεις.

Ωστόσο, η ένωση αυτή δημιουργήθηκε μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που αποδόθηκαν στον φίλο της Fournier Beaudry και πρώην παρτενέρ της, ενώ ο Cizeron είναι αντικείμενο κατηγοριών για καταχρηστική συμπεριφορά από την πρώην παρτενέρ του.

Ένα χρυσό μετάλλιο εν μέσω ενός σκανδάλου βιασμού;

Ο Nikolaj Sørensen, αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, ο οποίος έχει σχέση με τη Fournier Beaudry, τιμωρήθηκε από την καναδική ομοσπονδία πατινάζ με αποκλεισμό τουλάχιστον έξι ετών το 2024 για «σεξουαλική κακοποίηση».

Κατηγορήθηκε ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε μια αμερικανίδα προπονήτρια και πρώην πατινέρ το 2012. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και η τιμωρία ακυρώθηκε το 2025 για τεχνικούς λόγους που αφορούσαν ζητήματα δικαιοδοσίας.

Η Fournier Beaudry υπερασπίστηκε σταθερά τον Sorensen. Άρχισαν να πατινάρουν μαζί το 2012 και άρχισαν να βγαίνουν ως ζευγάρι τον επόμενο χρόνο. Σε μια πρόσφατη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, “Glitter & Gold”, είπε ότι ένιωθε σαν «παράπλευρη απώλεια».

Πρόσθεσε: «Όταν αποφάσισαν να τον θέσουν σε διαθεσιμότητα, αυτό σήμαινε ότι η καριέρα του είχε τελειώσει, πράγμα που σήμαινε επίσης ότι και η δική μου καριέρα είχε τελειώσει. Αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δεν αφορούσε μόνο στο πατινάζ, αφορούσε στην ακεραιότητά μου, αφορούσε στην ακεραιότητά του. Γνωρίζω τον φίλο μου 100%. Τον ξέρω. Και σταθήκαμε δυνατοί μαζί».

Ο 31χρονος Cizeron έχει κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά από την Ελληνογαλλίδα πατινέρ Gabriella Papadakis. Στον πάγο μαζί από την ηλικία των 10 ετών, το ζευγάρι κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Πεκίνο το 2022.

Ωστόσο, στην αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026 στη Γαλλία, με τίτλο «So as Not to Disappear» (Για να μην εξαφανιστώ), η Gabriella Papadakis περιέγραψε τον Cizeron ως «συχνά αυταρχικό, απαιτητικό και επικριτικό» και είπε ότι αρνιόταν να πατινάρει μαζί του εκτός αν ήταν παρών ένας προπονητής.

Τον κατηγόρησε για «ψυχρότητα» και είπε ότι «τρομοκρατούνταν από την ιδέα να βρεθεί μόνη μαζί του». Ο Cizeron απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας αυτό που αποκάλεσε «εκστρατεία δυσφήμισης» και, σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε επιστολή με αίτημα να σταματήσουν οι κατηγορίες.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί προκύπτουν σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή και εγείρουν ερωτήματα για τις προθέσεις πίσω από αυτή την εκστρατεία. Για πάνω από 20 χρόνια έχω δείξει σεβασμό στην Gabriella Papadakis, την οποία υπολόγιζα πάντα ως αληθινή παρτενέρ. Παρά τη φθορά της σχέσης μέσα στα χρόνια, αυτή έχει βασιστεί σε στιγμές επιτυχίας και αμοιβαίας στήριξης», ανέφερε.

Η Papadakis, η οποία αποσύρθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, απολύθηκε από το NBC στις αρχές του 2026 μετά την έκδοση του βιβλίου. Το δίκτυο δήλωσε στο Athletic ότι οι περιστάσεις δεν επέτρεπαν να εγγυηθεί ότι τα σχόλιά της θα ήταν «απαλλαγμένα από προκατάληψη – είτε πραγματική είτε υποθετική».

Μιλούν μόνο για πατινάζ, αποφεύγοντας τις ουσιαστικές ερωτήσεις

Οι κατηγορίες έχουν δημιουργήσει μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα στην Ιταλία. Στη σειρά του Netflix, ο πρώην Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ και νυν αναλυτής των μέσων ενημέρωσης Άνταμ Ρίππον περιέγραψε τη συνεργασία των Fournier Beaudry-Cizeron ως «απειλητική ενέργεια».

Γεννημένη στο Μόντρεαλ, η Fournier Beaudry εκπροσώπησε τον Καναδά και τη Δανία πριν αλλάξει την υπηκοότητά της στη Γαλλία και κάνει το διεθνές αγωνιστικό της ντεμπούτο με τον Cizeron τον περασμένο Οκτώβριο. Η 33χρονη απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα πριν από τρεις μήνες.

Στο Μιλάνο, το ζευγάρι, που κέρδισε επίσης τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Σέφιλντ τον περασμένο μήνα, προσπάθησε να αποφύγει τις ερωτήσεις σχετικά με τις διαμάχες, επιμένοντας ότι ήθελε να επικεντρωθεί στο πατινάζ και να εκφράσει «ευγνωμοσύνη».

Ωστόσο, η γυναίκα που κατηγόρησε τον Sørensen για σεξουαλική επίθεση δήλωσε σε ανακοίνωση προς το Canadian Press ότι η υπεράσπιση του Sørensen από τη Fournier Beaudry δημιουργεί «ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους πατινέρ που πρέπει να αναφέρουν περιστατικά κακοποίησης… [και] ενισχύει περαιτέρω την κουλτούρα της σιωπής στο καλλιτεχνικό πατινάζ».

Εν τω μεταξύ, οι Chock και Bates, πολυβραβευμένοι βετεράνοι που συμμετέχουν για τέταρτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και παντρεύτηκαν το 2024, ήταν συγκινημένοι μετά το αποτέλεσμα που η Chock χαρακτήρισε ως «γλυκόπικρο».

Το ζευγάρι, καθώς και πολλοί παρατηρητές, θεώρησαν ότι η δυνατή τους παράσταση με μουσική υπόκρουση το Paint It Black των Rolling Stones άξιζε το χρυσό μετάλλιο.

Ωστόσο, η απόφαση των κριτών τους απένειμε το ασημένιο μετάλλιο, μόλις 1,43 βαθμούς πίσω από το ζευγάρι των Γάλλων και μπροστά από τους Καναδούς Piper Gilles και Paul Poirier που κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο.

«Είμαστε πολύ περήφανοι και για τις τέσσερις εμφανίσεις μας εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε η Chock στους δημοσιογράφους.

«Ήταν άψογες για εμάς. Δεν θα μπορούσαμε να πατινάρουμε καλύτερα και είμαστε πολύ περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε τον πάγο, για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε κάθε φορά την κατάσταση. Τα υπόλοιπα δεν εξαρτώνται από εμάς».

Ποια είναι η Gabriella Papadakis

Η Gabriella Papadakis γεννήθηκε το 1995 στη Γαλλία και θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες αθλήτριες στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ. Ο πατέρας της είναι Έλληνας, με ρίζες από τον Κορυδαλλό της Αττικής και την Κρήτη, κάτι που η ίδια έχει αναφέρει με υπερηφάνεια στο παρελθόν.

Μεγάλωσε με τη μητέρα της, Catherine, η οποία υπήρξε και προπονήτριά της, σε ένα απαιτητικό και συχνά ασφυκτικό περιβάλλον πρωταθλητισμού. Ξεκίνησε το καλλιτεχνικό πατινάζ σε πολύ μικρή ηλικία και σύντομα ξεχώρισε για την αίσθηση του ρυθμού, την τεχνική ακρίβεια και τη βαθιά εκφραστικότητά της πάνω στον πάγο.

Για τα παιδικά της χρόνια και για τη σχέση με τη μητέρα της μίλησε στις αρχές Φεβρουαρίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Monde.

«Δεν θα ήμουν εδώ αν η μητέρα μου δεν ήταν προπονήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ στο Clermont-Ferrand [μια πόλη στην κεντρική Γαλλία]. Μου έβαλε πατίνια όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Στις πρώτες μου αναμνήσεις, ήμουν ήδη πατινέρ.

Μετά περνούσα τον χρόνο μου στα παγοδρόμια όπως τα άλλα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Ήταν κάτι δεδομένο, δεν το αμφισβήτησα ποτέ», ανέφερε.

Είχε άραγε μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία; Η ίδια απαντά: «Ήταν το αντίθετο από ανέμελη. Συνδέω την παιδική ηλικία περισσότερο με μια δύσκολη περίοδο. Ήμουν χαρούμενη που την ξεπέρασα και άνοιξα τα φτερά μου.

Ήμουν ένα ντροπαλό, αγχώδες παιδί, που ασταμάτητα έδενα τα πατίνια μου στον πάγο. Είναι ασυνήθιστο να είσαι τόσο ντροπαλός όταν ασχολείσαι με ένα άθλημα που απαιτεί επίδοση. Υπήρχαν όμως και πιο ήπιες, πιο θετικές στιγμές, όπως το διάβασμα, οι πολλές ώρες που περνούσα στη βιβλιοθήκη τα σαββατοκύριακα».

Με πληροφορίες από The Guardian, Le Monde και NBC.