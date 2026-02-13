Με καλάθι του Μπόλντγουιν στην εκπνοή η Φενέρμπαχτσε πήρε το θρίλερ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, σε ένα συγκλονιστικό ματς. Ηρωικοί Χουάντσο και Σορτς, πέταξαν τις ευκαιρίες τους οι «πράσινοι» για να πάρουν τη νίκη και έπεσαν στο 16-12 (9-5 εντός και 7-7 εκτός έδρας).

Nτέρμπι περιμέναμε, ντέρμπι είδαμε στην πρώτη περίοδο, με τη Φενέρ να πληγώνει τον Παναθηναϊκό από την περιφέρεια, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +6 (19-25). Οι «πράσινοι» είχαν τον Ναν στη διάθεσή τους, αλλά ο Αμερικανός δεν είχε πάρει μπρος επιθετικά για να πληγώσει, από την πλευρά του, την ομάδα του Γιασεκεβίτσιους.

Μπρος είχαν πάρει, για τα καλά, στη δεύτερη περίοδο οι Χουάντσο (επιθετικά κι αμυντικά), Οσμαν και Σορτς και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ανατροπή, αλλά και στο +6 τη διαφορά. Μέχρι τόσο είχε φτάσει (42-36), προτού η Φενέρ απαντήσει με 5-0 και κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο 42-41.

Αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός και δεν είχε ήταν οι πόντοι του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός ξεκίνησε με ένα απίθανο τρίποντο στην τρίτη περίοδο, στη συνέχεια ανέλαβε επιθετικά ο Ρογκαβόπουλος, οι «πράσινοι» έδειξαν να έχουν το μομέντουμ και σε μία χορταστική αναμέτρηση έκλεισε το δεκάλεπτο με επιμέρους 20-15.

Η Φενέρ, βέβαια, δεν είναι ομάδα που τα παρατά και ο επιθετικός οίστρος του Μπιμπέροβιτς στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έδωσε στην τουρκική ομάδα ανάσα στο σκοράρισμα. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο μομέντουμ των φιλοξενούμενων που έδειχναν ικανοί να χτίσουν επικίνδυνη διαφορά και το ματς έγινε από ντέρμπι… θρίλερ.

Mε την ισοπαλία να είναι το κύριο χαρακτηριστικό, οι δύο ομάδες πήγαιναν προς το φινάλε της συγκλονιστικής αναμέτρησης, αλλά στο τέλος αυτής έπαιξαν ρόλο οι λεπτομέρειες και ο Παναθηναϊκός δεν τις είχε. Μία κακά εκτελεσμένη επίθεση στο 78-80 υπέρ της Φενέρ και το επιθετικό φάουλ του Γκραντ, έφεραν το κλέψιμο από τον Ναν στη συνέχεια και πάνω που η παρτίδα πήγε να σωθεί με νέα ευκαιρία για ισοφάριση ή προβάδισμα, ο Αμερικανός που ανέλαβε τη νέα επίθεση είχε κακή επιλογή, κλείστηκε και χάθηκε η ευκαιρία.

Η Φενέρ στη συνέχεια βρέθηκε στις βολές, το σκορ πήγε στο 78-82 με μαξιλάρι δύο κατοχών για τους Τούρκους, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, αλλά το τρίποντο του Χουάντσο έδωσε παράταση στην αγωνία. Το ηρωικό καλάθι του Σορτς έφερε την ισοφάριση, αλλά ο Γουέιντ Μπάλντουιν με μπάζερ μπίτερ με τρελό σουτ (στα 2.5 δευτερόλεπτα της Φενέρ για επίθεση) «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό. Το 83-85 έγραψε την ιστορία του αγώνα, με την ένταση στο τέλος να συνθέτει την εικόνα και τον προκλητικό Γουέιντ Μπάλντουιν να ξεσηκώνει το ΟΑΚΑ.

