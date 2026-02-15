Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός στις Φυλακές Δομοκού, είναι ισοβίτης κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να ήταν βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία επιχειρηματία ξενοδόχου στη Ζάκυνθο το 2021.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα βρίσκονταν δύο κρατούμενοι όταν εισέβαλε το θύμα, έχοντας στην κατοχή του όπλο και φέρεται να είχε σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα.

Τότε, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ένας από τους δύο κρατούμενους που βρίσκονταν ήδη στο γραφείο αντέδρασε άμεσα. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο κρατούμενος κατάφερε να αφοπλίσει τον ισοβίτη. Στη συνέχεια τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σωφρονιστικό κατάστημα επικράτησε ένταση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι και αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την πλήρη καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του κρατούμενου, καθώς και τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην αιματηρή εξέλιξη μέσα σε χώρο υψηλής επιτήρησης. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και κρατούμενους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.