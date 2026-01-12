Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν από τα πυρά οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, πατέρας και γιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις τρεις τα ξημερώματα, άγνωστος άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε στην επιχείρηση που βρίσκεται στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου και άνοιξε πυρ κατά των ιδιοκτητών.

Και οι δύο τραυματίστηκαν από τα πυρά στα πόδια.

Ο ένοπλος άνδρας στη συνέχεια βγήκε έξω, όπου τον περίμεναν οι δύο συνεργοί του. Όλοι μαζί επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο τύπου SUV και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Γνώριμος των Αρχών το θύμα της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος ιδιοκτήτης, το ένα από τα δύο θύματα της αιματηρής επίθεσης, είναι γνώριμος των Αρχών.

Στις 15/6/25 συνελήφθη ως φερόμενος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και επιθέσεις με εμπρησμούς.

Στις 27/11/24 άγνωστοι του έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του, στον Άγιο Δημήτριο, και του επιτέθηκαν.

Στις 8/7/25, άγνωστοι, και πάλι έξω από το σπίτι του, τοποθέτησαν μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και κροτίδες, ενώ στις 6/7/24 ομάδα ατόμων προκάλεσε επεισόδια έξω από το κατάστημά του.