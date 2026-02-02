Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε χωριό του Ηρακλείου στην Κρήτη σημειώθηκε χθες Κυριακή 1/2, με δράστη έναν 19χρονο, τον οποίο αναζητούν οι Αρχές.

Oύτε οι ποινές, αλλά ούτε και οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι φαίνεται να φοβίζουν όσους έχουν όπλα στα σπίτια τους και αρνούνται να τα παραδώσουν, παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, χθες τα ξημερώματα κάτοικοι του χωριού Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ακούγοντας πυροβολισμούς έξω από τις πόρτες τους.

«Γάζωσε σπίτι και αυτοκίνητο»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το σπίτι αλλά και το αυτοκίνητο ενός κατοίκου του χωριού, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σπίτι του 35χρονου πυροβολήθηκε δύο φορές με πιστόλι, ενώ ο δράστης έστρεψε μία φορά το όπλο του και προς το σταθμευμένο αγροτικό όχημα του 35χρονου.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι κατάσχεσαν πειστήρια από τον χώρο της επίθεσης.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη του Α.Τ. Αρχανών Αστερουσίων εντόπισαν το άτομο που κρύβεται πίσω από την επίθεση.

Ο 19χρονος δράστης κατάγεται από μεγάλο χωριό της περιοχής. Ωστόσο, αν και η ταυτότητά του είναι γνωστή, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.