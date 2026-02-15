Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Τη σχετική απόφαση έλαβαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη ήταν η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε πρόεδρος της ελληνικής Βουλής, ενώ υπήρξε έγκριτη νομικός και ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το «αντίο» του ΠαΣοΚ

«Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη πίστευε βαθιά στις αξίες του διαλόγου, της συνεννόησης και του σεβασμού του κράτους δικαίου», αναφέρει το ΠαΣοΚ, στη συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο της επιφανούς πολιτικού, την οποία αποχαιρέτησαν με μηνύματα σεβασμού και αναγνώρισης πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

«Αξίες που υπηρέτησε και ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής. Διακεκριμένη ακαδημαϊκός, πολιτικός με μετριοπάθεια και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους της», αναφέρει το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.