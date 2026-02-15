Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, αφήνει πίσω της μια μακρά πορεία στην πολιτική, την επιστήμη και τη δημόσια ζωή, συνδυάζοντας γνώση, θεσμική ευθύνη και προσωπικό ήθος. Η μνήμη της καταγράφεται ήδη ως σημείο αναφοράς για την ποιότητα και το μέτρο στον δημόσιο βίο.

Τη διαδρομή της που έγινε σημείο αναφοράς, μνημονεύει στα συλλυπητήρια μηνύματά του ο πολιτικός κόσμος της χώρας.

Τασούλας: «Υπηρέτησε τη Δημοκρατία με κύρος και γνώση»

Για μια προσωπικότητα που «υπερέβη τα συνήθη μέτρα» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισημαίνοντας ότι η απώλειά της προκαλεί θλίψη, όχι μόνο σε όσους τη γνώρισαν, αλλά και στους πολίτες που εκτίμησαν τη διαδρομή και την προσφορά της.

Όπως τόνισε, με βαθιά γνώση των κοινοβουλευτικών θεσμών, ενίσχυσε το κύρος του Κοινοβουλίου και κατέκτησε τον σεβασμό από όλες τις πολιτικές πτέρυγες, ενώ η πορεία της αποτέλεσε πρότυπο ήθους και δημόσιας ευθύνης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μητσοτάκης: «Μια αληθινή κυρία της πολιτικής και της επιστήμης»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια «ξεχωριστή νομική προσωπικότητα» που τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Υπογράμμισε ότι περνά στην ιστορία ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοουμένου, με τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και σταθερή επιδίωξη της συνεννόησης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη την εθνική προσήλωση, τη μετριοπάθεια και την αθόρυβη προσφορά.

Κακλαμάνης: «Άνοιξε δρόμους σε μια δύσκολη εποχή»

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια σπάνια προσωπικότητα, με ισχυρή πνευματική συγκρότηση και αταλάντευτη προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Σημείωσε ότι, ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής, άνοιξε δρόμους σε μια περίοδο αμφισβήτησης των θεσμών, υπηρετώντας το αξίωμα με σοβαρότητα και επίγνωση της ιστορικής ευθύνης.

Η διπλή πρωτιά και η επιστημονική διαδρομή

Στα μηνύματά τους, κυβερνητικά στελέχη και πολιτικά πρόσωπα – μεταξύ των οποίων οι Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη και Λίνα Μενδώνη – στάθηκαν στις δύο μεγάλες κορυφές της πορείας της: την Προεδρία της Βουλής και την Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών.



Τόνισαν ότι οι διακρίσεις αυτές δεν της χαρίστηκαν, αλλά αποτέλεσαν αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας, επιστημονικής κατάρτισης και υψηλού αισθήματος καθήκοντος.

Η Άννα Ψαρούδα ‑ Μπενάκη υπήρξε εξέχουσα νομικός και ακαδημαϊκός και υπηρέτησε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα με κύρος και αίσθημα ευθύνης, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της. — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 15, 2026

Διακομματική αναγνώριση για το ήθος και τη μετριοπάθεια

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε λόγο για μια προσωπικότητα που «γκρέμισε στερεότυπα» και αποτέλεσε σύμβολο ισότητας, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς για μια γυναίκα που «εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος».

ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τη χαρακτήρισε «επιτομή της αξιοπρέπειας» και σημείο αναφοράς πολιτικού πολιτισμού.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή της στους θεσμούς και στον δημόσιο διάλογο.

Το «αντίο» της ΝΔ στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Με συγκίνηση αποχαιρετά η Νέα Δημοκρατία την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Τονίζει τη μακρά πολιτική και επιστημονική της πορεία, το ήθος και την προσήλωσή της στους θεσμούς, επισημαίνοντας ότι άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Κοινοβούλιο και τη δημόσια ζωή.

Συλλυπητήρια και από την αντιπολίτευση

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, μιας γυναίκας, που υπηρέτησε την πολιτική και την πατρίδα με σοβαρότητα και επίγνωση ευθύνης. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, αλλά και ως υπουργός Δικαιοσύνης και Πολιτισμού εργάστηκε άοκνα για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Πολιτείας.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ Νίκος Παπανδρέου.

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη έγραψε τη δική της πορεία στην κοινοβουλευτική ιστορία, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και εκφράζει τα συλλυπητήρια στους οικείους της και στην πολιτική της οικογένεια.