Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άτομα, τα οποία, αφού εξαπάτησαν ηλικιωμένη, της απέσπασαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, στη συνέχεια όμως, έπειτα από αστυνομική καταδίωξη που ακολούθησε στο Καματερό, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Οι δράστες τηλεφώνησαν στη γυναίκα, με το πρόσχημα υποτιθέμενης βλάβης στην παροχή ρεύματος της οικίας της, κατάφεραν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα συνολικής αξίας, περίπου 7.000 ευρώ, σε λεκάνη έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Λίγο αργότερα, οι δύο επιτήδειοι, άρπαξαν τα κοσμήματα και διέφυγαν με αυτοκίνητο. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, καθώς αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν το όχημα στο Καματερό και έκαναν σήμα να σταματήσουν.

Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης για την εξέλιξη του περιστατικού.

Λίγο αργότερα, το όχημα των δραστών ακινητοποιήθηκε, λόγω βλάβης και οι δύο επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, τους καταδίωξαν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν σε κοντινό σημείο, παρά την αντίσταση που προέβαλαν.

Κατά τη διάρκεια της πεζής καταδίωξης, ο ένας εκ των δυο δραστών επιχείρησε να ξεφορτωθεί τα κλοπιμαία, πετώντας τα στο δρόμο. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν άμεσα στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες, 22 και 27 ετων αντίστοιχα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.