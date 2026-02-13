Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεν παρέστη στη συνάντηση με ευρωπαίους ηγέτες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ηγέτες από περίπου δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του NATO.

Η ακύρωση της συμμετοχής του αμερικανού ΥΠΕΞ φέρεται να αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή, λόγω συγκρούσεων στο πρόγραμμά του. Ο Ρούμπιο αναμένεται να μιλήσει στη διάσκεψη το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο έφτασε στο Μόναχο ήδη από την Παρασκευή, όπου είχε επαφές με αντιπροσωπείες της Συρίας, της Κίνας και της Γερμανίας, υπό τον καγκελάριο Μερτς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Μερτς και Ρούμπιο συζήτησαν για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η συνάντηση επιβεβαίωσε τον ισχυρό διατλαντικό δεσμό, τονίζοντας πως ΗΠΑ και Γερμανία παραμένουν στενοί σύμμαχοι με κοινά συμφέροντα, όπως ένα ισχυρό ΝΑΤΟ και μια ισχυρή Ευρώπη.