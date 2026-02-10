Ο καιρός θα συνεχίσει να μας δείχνει το μουντό του πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα έχουμε τοπικές βροχές και αυξημένη συννεφιά σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες στην Εύβοια, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ωστόσο, από το απόγευμα και από τα βόρεια, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται πρόσκαιρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5, στο Αιγαίο και 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα πνέει ισχυρός βορειοανατολικός άνεμος 6-7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Βροχές τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-15 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 3-5, πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται βροχές, πιο δυνατές το πρωί, και πυκνές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6-10 βαθμούς, ανατολικοί οι άνεμοι το πρωί 3-5, στα νότια θαλάσσια τμήματα 6-7 μποφόρ, με βαθμιαία όμως εξασθένηση, και σταδιακά στο Θερμαϊκό θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Την Τετάρτη θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός δε θα είναι σύμμαχος όσων θα θελήσουν να ψήσουν έξω. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα απο τα κανονικά.

Την Παρασκευή θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Τέλος, το Σάββατο θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η πορεία του καιρού ανά ώρα

